Sollte diese magische Aktie für die Ewigkeit noch ein kleines Stück weiter fallen, könnte sich für Anleger eine große Kaufchance bieten - denn der Titel hat in den nächsten zwei Jahren einiges vor.

Für die Aktie des Entertainment-Riesen Walt Disney läuft es dieses Jahr eigentlich noch ganz gut - zumindest wenn man an die unterdurchschnittliche Marktperformance der letzten drei Jahre denkt. Seit Jahresanfang 2024 konnte die Aktie 14 Prozent zulegen und jüngst wurde ein Investorenstreit mit Disney-Boss Bob Iger aus dem Weg geräumt.

Trotzdem fällt das Wertpapier seit etwas mehr als einem Monat wieder kontinuierlich und steht zum ersten Mal seit drei Monaten wieder kurz vor dem Fall unter die 100 US-Dollar-Marke. So richtig zu trauen scheinen die Anleger dem Zukunftspotenzial des Mauskonzerns nicht.

Auch eine „milde“ Aufwertung der Papiere durch die Analysten von Redburn Atlantic brachten zuletzt keine Bewegung in den Kurs. Sollte der Wert aber tatsächlich in die Zweistelligkeit abrutschen, könnte sich für Interessierte eine gute Kaufgelegenheit ergeben, denn so schlecht wie es die Kursentwicklung vorgibt, steht Disney gar nicht da.

Disney erfindet sich neu

Die Bedenken von Analysten und Anlegern hängen immer noch mit der Befürchtung zusammen, dass traditionelle Medienunternehmen durch die nachlassende Popularität von Kabel- und Satellitenfernsehplattformen nicht die Kurve bekommen. Denn wird der Streaming-Markt jemals mit den Erlösen des klassischen TV mithalten können?

Fakt ist, dass Disney der Ausgleich bisher ganz gut gelingt. Im letzten Quartal konnte das Streaming-Business um 13 Prozent zulegen, während das klassische TV-Geschäft acht Prozent verlor. Zudem konnte Disney bereits verkünden, dass der Streaming-Bereich schon jetzt und damit früher als gedacht profitabel ist und das ab September auch bleiben soll.

Sollten Anleger bei Disney zuschlagen?

Die Fundamentaldaten sind also nicht so schlecht. Für 2024 und 2025 gehen die Analysten von einem Gewinn je Aktie von 4,73 US-Dollar und 5,46 US-Dollar aus. Drei Monate zuvor lagen diese Werte noch bei 4,29 respektive 5,04 US-Dollar. Gleichzeitig fällt jetzt aber die Aktie. Dadurch könnten Anleger besonders günstig an das Papier kommen. Und danach heißt es: abwarten. Denn Aktien für die Ewigkeit wie Disney entfalten erst nach langer Zeit im Portfolio ihr volles Potenzial.

