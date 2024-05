Der Aktie von Amazon macht an der Börse keiner so schnell was vor. Ein ganz bestimmter Titel könnte aber neben Amazon bestehen und die perfekte Ergänzung für das eigene Portfolio sein.

Machen wir uns nichts vor. Im Bereich E-Commerce ist Amazon momentan eine nicht zu schlagende Hausnummer. Das Unternehmen ist mittlerweile fast zwei Billionen US-Dollar wert, die Aktien sind in den letzten 25 Jahren um sagenhafte 5470 Prozent gestiegen und fast 40 Prozent des amerikanischen Onlinehandels läuft über die Plattform.

Dazu kommen 3,2 Milliarden Besucher des Marktplatzes allein im April. Und das Unternehmen wächst immer noch. Im ersten Quartal 2024 legte Amazon bei den Verkäufen sieben Prozent im Jahresvergleich zu. Im letzten Jahr stand dagegen im Vergleich zu 2022 nur ein Plus von drei Prozent.

Es gibt also momentan als Anleger wenig Gründe, nach einer besseren Aktie als der von Amazon zu suchen. Aber was man finden könnte, ist eine vielversprechende Ergänzung, die noch mehr Wachstumspotenzial bietet als der amerikanische Platzhirsch. Zeit sich den Titel Etsy näher anzuschauen.

Etsy-Aktie zum Schnäppchenpreis?

An die Aktie des E-Commerce-Players Etsy könnten Anleger jetzt nämlich besonders günstig kommen. Seit Jahresanfang purzelte der Titel um mehr als 20 Prozent in den Keller und wird momentan mit einem erwarteten KGV von 13,8 gehandelt. Dabei ist Etsy durchaus noch einiges zuzutrauen.

Das Unternehmen konzentriert sich auf den Verkauf von einzigartigen und handgefertigten Waren und bedient damit eine Nische, in der Amazon nicht unbedingt operiert. Auf der Plattform gibt es 96 Millionen aktive Käufer und etwa neun Millionen Verkäufer und Etsy ist durchweg profitabel. Dennoch hängt die Aktie momentan in den Seilen, weil der Konzern nach sehr profitablen Pandemie-Jahren im ersten Quartal 2024 beim Bruttowarenumsatz drei Milliarden US-Dollar unter dem Wert des Vorjahres lag. Momentan wächst Etsy also nicht.

Feiert die Aktie von Etsy bald ein Comeback?

Grund für das gehemmte Wachstum ist laut Unternehmensleitung vor allem der Inflationsdruck und die hohen Zinssätze, die Käufer davon abhalten Produkte zu kaufen.

An das Marktpotenzial glauben die Verantwortlichen aber dennoch. Es wird interessant sein zu sehen, was bei dem Unternehmen passiert, wenn die lange erwarteten Zinssenkungen einschlagen. Fans von Amazon sollten die Aktie im Auge behalten oder sich gleich den Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE anschauen, der Anleger gesammelt in die mit Amazon eingerechnet 15 nach Marktkapitalisierung wertvollsten Aktien aus der Technologiebranche investieren lässt.

Lesen Sie auch: Rheinmetall vs. Renk: Analyst hat bei den Rüstungsaktien einen klaren Favoriten

Oder: Crash-Analyst erwartet plötzlich Anstieg – Signal für die Rallye oder massiver Kontraindikator?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.