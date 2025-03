Ein genialer Dividendenzahler und dann auch noch eine Aktie fürs Leben? Warum diese berühmte Aktie aus Deutschland der perfekte Begleiter fürs Depot ist.

Es scheint, als hätten sich die klassischen Spielregeln an der Börse im Jahr 2025 gewandelt. Während in den vergangenen Jahren vor allem US-Tech-Aktien zu den absoluten Highflyern gehörten, müssen diese aktuell aufgrund mehrerer Unsicherheiten teils erhebliche Verluste hinnehmen.

Eine Aktienkategorie, die sich allerdings konstant großer Beliebtheit erfreut – und in diesen Zeiten sogar noch mehr – sind Dividendenaktien. Unternehmen, die regelmäßig einen Teil ihrer Gewinne an Anleger ausschütten, verfügen in der Regel über ein stabiles und bewährtes Geschäftsmodell. Noch besser ist es, wenn eine Dividendenaktie nicht nur hohe Ausschüttungen bietet, sondern auch über eine außergewöhnliche Stabilität verfügt. Stichwort: Eine Aktie für die Ewigkeit.

Übrigens: Einmal kaufen, liegen lassen und nie mehr verkaufen – laut Börsenguru André Kostolany eine ideale Strategie, um mit Aktien zu Reichtum zu gelangen. Doch der Ansatz funktioniert nur mit wenigen Papieren, die sich langfristig als Kurstreiber der Weltbörsen erweisen haben. 30 davon hat die Redaktion von BÖRSE ONLINE im Aktien für die Ewigkeit Index zusammengefasst.

Wo findet man die beste Dividendenaktie für die Ewigkeit?

Ein erster Anhaltspunkt ist sicherlich Deutschland, das einige der stärksten und solidesten Dividendenaktien beheimatet. Besonders der DAX ist bekannt für seine zuverlässigen Dividendenzahler. Also machten wir uns auf die Suche nach der besten deutschen Dividendenaktie – einer, die man bedenkenlos langfristig im Depot halten kann und die sich gerade in unsicheren Zeiten als stabiler Anker erweist.

Um die beste Aktie zu finden, setzten wir auf künstliche Intelligenz (KI). Denn KI-Systeme verfügen über eine riesige Datenbasis und können bei ihrer Analyse eine Vielzahl an Faktoren berücksichtigen. Unsere Wahl fiel auf die wohl bekannteste KI der Welt: den Chatbot ChatGPT von OpenAI. Für unsere Recherche nutzten wir die Premium-Version GPT-4o. Aus Gründen der Übersichtlichkeit können Antworten der KI teils gekürzt sein, der Inhalt blieb jedoch vollständig erhalten.

Unsere Frage an die KI lautete also: Was ist die beste deutsche Dividendenaktie für die Ewigkeit?

ChatGPT: Die Identifizierung der "besten" deutschen Dividendenaktie für die Ewigkeit erfordert eine sorgfältige Abwägung verschiedener Faktoren wie Dividendenhistorie, Unternehmensstabilität und Wachstumspotenzial. Ein Unternehmen, das in diesem Zusammenhang häufig hervorgehoben wird, ist die Allianz.

• Dividendenhistorie: Die Allianz hat eine beeindruckende Tradition in der Dividendenzahlung. Seit über einem Jahrhundert ist sie ein verlässlicher Dividendenzahler und hat ihre Ausschüttungen kontinuierlich gesteigert.

• Finanzielle Stabilität: Als einer der weltweit führenden Versicherer verfügt die Allianz über eine solide finanzielle Basis. Ihre breite Diversifikation in verschiedenen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbereichen trägt zur Stabilität und Krisenresistenz bei.

• Zukunftsaussichten: Mit ihrer globalen Präsenz und Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen ist die Allianz gut positioniert, um langfristig erfolgreich zu sein. Ihre kontinuierlichen Investitionen in Digitalisierung und nachhaltige Geschäftsmodelle stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit.

