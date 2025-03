Einmal kaufen und für immer halten? Wer die richtigen Aktien für die Ewigkeit findet, hat als Anleger das große Los gezogen. Eine künstliche Intelligenz (KI) hat jetzt die drei besten Kandidaten identifiziert.

An den Aktienmärkten herrscht derzeit große Unsicherheit. Die Politik von US-Präsident Donald Trump, darunter Handelszölle, sorgt für Verwirrung und Unsicherheiten. Gleichzeitig wächst die KI-Konkurrenz aus China, was selbst Mega-Aktien wie Nvidia ins Straucheln bringt. Hinzu kommen weitreichende geopolitische Risiken.

Wo also investieren, um das eigene Geld nicht nur sicher anzulegen, sondern langfristig auch zuverlässig zu vermehren?

KI findet die 3 besten Aktien für immer

Der Traum eines jeden Anlegers: Einmal kaufen, für immer halten – und gewinnen. Doch die Kunst liegt darin, die richtigen Aktien zu identifizieren. Um genau diese zu finden, nutzten wir künstliche Intelligenz. KIs verfügen über eine riesige Datenbasis und können eine Vielzahl an Faktoren gleichzeitig auswerten. Deshalb haben wir uns an eine der bekanntesten KIs gewandt: ChatGPT in der Premium-Version GPT-4o.

Wir fragten den Chatbot daher ganz direkt: Was sind die besten drei Buy & Hold Forever Aktie der Welt?

ChatGPT: Wenn es um Buy & Hold Forever-Aktien geht, dann müssen sie einige entscheidende Kriterien erfüllen:

- Langfristiges Wachstumspotenzial – Das Unternehmen sollte über Jahrzehnte hinweg wachsen können.

- Wirtschaftlicher Burggraben – Ein starkes Geschäftsmodell mit Wettbewerbsvorteilen.

- Stabile und steigende Gewinne – Solide Finanzen und nachhaltige Erträge.

- Dividendenstärke (optional) – Idealerweise steigende Ausschüttungen über viele Jahre.

1. Microsoft – Die unaufhaltsame Software-Maschine

Warum? Microsoft ist nicht nur Windows und Office – das Unternehmen hat sich zu einem Tech-Giganten mit Cloud (Azure), Künstlicher Intelligenz, Gaming (Xbox), und Unternehmenssoftware (LinkedIn, GitHub, Teams) entwickelt. Es profitiert von der digitalen Transformation und hat sich durch langfristige Abonnements ein starkes, wiederkehrendes Einnahmenmodell geschaffen.

• Marktführer in Cloud-Computing (Azure wächst rasant)

• AI-Investitionen (OpenAI-Beteiligung gibt Microsoft einen riesigen Vorteil)

• Stabile Margen und hohe Gewinne – ein echter Cashflow-Monster

• Kontinuierliche Dividendensteigerungen

2. Berkshire Hathaway – Warren Buffetts ewige Geldmaschine

Warum? Berkshire ist keine klassische Aktie, sondern ein Konglomerat aus verschiedenen Unternehmen und Beteiligungen, geführt von Warren Buffett (und bald seinen Nachfolgern). Es vereint Versicherungen, Eisenbahnen, Versorgungsunternehmen und starke Aktienbeteiligungen (Apple, Coca-Cola, Bank of America etc.).

• Diversifiziertes Investment-Vehikel für die Ewigkeit

• Keine Dividende, aber enorme Wertsteigerung durch Reinvestitionen

• Konservatives Management – starker Fokus auf Cashflow und Stabilität

• Starke Bilanz mit Milliarden an Barreserven für Übernahmen

3. LVMH – Der Luxus-Gigant für die Reichen dieser Welt

Warum? LVMH ist das größte Luxusunternehmen der Welt mit Marken wie Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy, Dior, Tiffany & Co. und vielen weiteren. Reiche Menschen sparen nicht an Luxusgütern, und LVMH wächst trotz Krisen konstant.

• Marktführer im globalen Luxussegment

• Hohe Preismacht und exklusive Marken mit enormer Marge

• Solide Dividende und konstantes Umsatzwachstum

• Schwellenländer als Wachstumstreiber (China, Indien, Naher Osten)

Fazit: Welche Aktie ist die beste?

Alle drei sind absolute "Buy & Hold Forever"-Kandidaten, aber es kommt darauf an, was du suchst:

• Tech & Innovation → Microsoft

• Sicherheit & Diversifikation → Berkshire Hathaway

• Luxus & Preissetzungsmacht → LVMH

Wenn du alle drei kombinierst, hast du ein starkes Portfolio, das Zukunftstechnologien, Stabilität und Luxus abdeckt.

Aktien für die Ewigkeit – auf die besten Kandidaten in einem Produkt setzen

Doch warum für nur einzelne Kandidaten entscheiden? Einmal kaufen, liegen lassen und nie verkaufen – Börsenlegende André Kostolany hielt dies für den Königsweg zum Reichtum. Doch nur wenige Aktien sind echte Dauerläufer. Genau diese hat BÖRSE ONLINE im Aktien für die Ewigkeit-Index gebündelt.

Der weltweit aufgestellte Index umfasst 30 Unternehmen mit zukunftssicheren Geschäftsmodellen, die auch in 100 Jahren noch bestehen dürften. Dazu gehören Hersteller von Alltagsprodukten wie Procter & Gamble, McCormick, L’Oréal und Nestlé, ebenso wie Rohstoffgiganten Equinor, General Mills und Anglo American. Auch Gesundheitsriesen (Johnson & Johnson), Luxusmarken (LVMH, Mercedes-Benz) und Tech-Giganten (Alphabet, Apple, Microsoft) sind vertreten.

Kriterien für die Auswahl: Marktführerschaft, Krisenfestigkeit und eine starke Performance über fünf und zehn Jahre. Alle 30 Aktien sind gleich gewichtet und werden halbjährlich angepasst.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: LVMH.

Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Jens Castner, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Berkshire Hathaway.