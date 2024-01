Während das Tagesgeld schwächelt: Mit einer Aktienanleihe, die sogar 2 Jahre lang läuft, können Anleger und Sparer jetzt bei der Volkswagen-Aktie hohe Zinsen verdienen. Wie das funktioniert und für wen sich das Produkt eignet.

Zwar bieten noch ein paar Anbieter ganz gute Zinsen auf dem Tagesgeld. Doch insgesamt sind die Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld wieder im Rückwärtsgang begriffen. Da kann es sich lohnen, wenn Sparer und Anleger auf die zwar deutlich riskantere Aktienanleihe schielen, die aber auch viel mehr Rendite bringen kann. Für wen sich die Aktienanleihe auf Volkswagen Vorzugsaktien mit der WKN HS4GVB lohnen kann und für wen dies zu riskant sein dürfte:

2 Jahre lang hohe Zinsen von 8,40 Prozent p.a. mit der Volkswagen-Aktie verdienen

Bei der Aktienanleihe ist es so, dass sie weder eine Unternehmensanleihe ist, noch von Volkswagen ausgegeben wurde. Das Produkt basiert einfach nur auf der Volkswagen-Aktie und der Emittent ist die HSBC. Anleger erhalten auf jeden Fall die hohen Zinsen, es sei denn, der Emittent geht pleite. Zusätzlich erhalten Anleger ihr investiertes Kapital zurück, wenn der Preis der Volkswagen-Aktie am Bewertungstag über dem Basispreis von 105 Euro notiert. Hier haben Anleger also aktuell sogar noch einen Sicherheitspuffer nach unten drin.

Doch was passiert, wenn die Aktie unter dem Basispreis schließt?

www.tradingview.com Aktienanleihe Volkswagen

Mehr Zinsen als beim Tagesgeld - aber auch riskanter

Denn wie im obigen Chart von Tradingview zu sehen ist, befindet sich die Volkswagen-Aktie aktuell deutlich über dem Basispreis von 105 Euro, welcher am Bewertungstag in etwa zwei Jahren am 19.02.2026 wichtig wird.

Die Zinsen pro Jahr in Höhe von 8,40 Prozent erhalten Anleger auf jeden Fall, doch wenn die Volkswagen-Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis notieren sollte, so "wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung", wie die HSBC schreibt. In diesem Fall könnten Anleger einen Verlust erlitten haben, was ja mit dem Tagesgeld nicht möglich ist, sofern der Kurs der VW-Aktie auch unter der Verlustschwelle notiert. Dazwischen gibt es immer noch einen kleinen Gewinn.

Diese Aktienanleihe auf Volkswagen ist also auf jeden Fall deutlich riskanter als ein Tagesgeldkonto. Allerdings bietet die Anleihe mit rund 8,40 Prozent Zinsen pro Jahr auch mehr als die doppelte Renditemöglichkeit. Wer davon ausgeht, dass die Volkswagen-Aktie in den kommenden beiden Jahren also eher seitwärts tendieren wird oder nur leicht steigt, für den könnte sich diese Aktienanleihe lohnen. Ein Verlust kann durchaus entstehen und wenn man mit sinkenden Kursen rechnet, dann sollte man besser nicht investieren. Wer zudem davon ausgeht, dass die Volkswagen-Aktie deutlich über den Outperformance-Punkt steigt, der sollte besser direkt in die VW-Aktie investieren. Zudem gilt es zu beachten, dass Anleger mit der Aktienanleihe auf die Dividende von VW verzichten müssen.

Trotz einiger Risiken kann sich für Zinsjäger und Renditesammler diese Aktienanleihe auf Volkswagen lohnen. Ein kompletter Selbstläufer ist dies aber nicht.

