Der Milliardär Ken Fisher hat sich jüngst die teuerste Aktie der Welt ins Portfolio gelegt: eine A-Aktie von Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway. Doch was steckt hinter diesem Kauf? Und wie hat sich der Investor sonst noch für das neue Jahr positioniert?

Ken Fisher (74) gehört zu den reichsten Menschen der Welt – sein Vermögen wird von "Forbes" auf 11,2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Doch dieser Reichtum kommt nicht von ungefähr: 1979 gründete er Fisher Investments mit gerade einmal 250 US-Dollar.

Heute verwaltet sein Hedgefonds ein Milliardenvermögen und zählt zu den einflussreichsten der Welt. Fishers Investmentansatz gilt als langfristig ausgerichtet, mit Fokus auf Wachstumswerte. Er lehnt Market Timing ab und setzt auf Aktien mit starker Fundamentalanalyse und solider Marktposition.

Jetzt hat sich Fisher in die Bücher blicken lassen: Wie hat er sich für das Börsenjahr 2025 aufgestellt?

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top Positionen von Milliardären wie Warren Buffett, Bill Gates & Co. setzt

Milliardär Ken Fisher kauft Warren Buffetts Berkshire Hathaway Aktie – das steckt dahinter

Wie jeder institutionelle Anleger über einer bestimmten Größe muss auch Ken Fisher jedes Quartal der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen, welche Investments sich in seinem Portfolio befinden. Für Anleger ist das eine wertvolle Möglichkeit, um nachzuverfolgen, wie prominente Investoren ihr Kapital investieren.

Die jüngste Offenlegung zeigt den Stand zum Jahresende 2024 – eine besonders spannende Momentaufnahme, da sie einen Einblick gibt, wie sich Investoren auf das neue Jahr vorbereiten.

Ein Blick auf die zehn größten Positionen zeigt, dass Fisher weiterhin von Technologieunternehmen überzeugt ist. So hat er seine Anteile an Apple, Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon, Broadcom und Walmart leicht aufgestockt. Auch beim Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF erhöhte er seine Position. Besonders bemerkenswert: Beim iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF stockte er um 18 Prozent auf.

Die einzige seiner Top-Ten-Positionen, bei der er leicht reduzierte, war TSMC. Hier verringerte er seinen Anteil um 1,44 Prozent – möglicherweise, um Gewinne mitzunehmen, nachdem die Aktie 2024 um über 80 Prozent gestiegen war.

Auch abseits der Top-Positionen gab es einige bemerkenswerte Veränderungen in Fishers Portfolio. Zu den prominenteren Verkäufen zählt die Biotech-Aktie Moderna, von der er sich komplett getrennt hat. Neu hinzugekommen sind hingegen Aktien wie Mastercard und Super Micro Computer.

Der wohl auffälligste Neuzugang: Fisher kaufte eine A-Aktie von Berkshire Hathaway – also eine direkte Beteiligung an Warren Buffetts Unternehmen. Mit einem Kurs von rund 719.146 US-Dollar gilt sie als die teuerste Aktie der Welt. Was genau hinter diesem Kauf steckt, ist nicht bekannt. Möglich ist, dass es sich um eine symbolische Geste handelt – eine Anerkennung für Buffetts Lebenswerk und seine Investmentstrategie. Wer sich an Berkshire Hathaway beteiligen möchte, muss jedoch nicht gleich eine A-Aktie erwerben: Die B-Version der Aktie ist deutlich günstiger und ermöglicht ebenfalls eine Partizipation an Buffetts Erfolg.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Jens Castner, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Berkshire Hathaway.