Eine Aktienstrategie, mit der man nie Geld verlieren kann? Eine künstliche Intelligenz entdeckte die genialste Investmentstrategie, die es gibt.

Die Börsenwelt überschlägt sich mit den verschiedensten Strategien, um möglichst erfolgreich zu investieren. Ob Buy & Hold forever, Dogs of the Dow und vieles mehr.

Doch welche Strategie davon ist wirklich die beste, die man beim Investieren verwenden sollte? Am besten noch: Mit welcher Strategie kann man möglichst vor allem Geld gewinnen und nicht verlieren?

Um das herauszufinden, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Eine davon: eine Künstliche Intelligenz (KI) zu befragen.

KI verrät: Das ist die genialste Aktienstrategie der Welt

Denn eine KI verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis. Sie kann bei ihren Entscheidungen daher eine Vielzahl an Informationen miteinbeziehen und ihre Antwort somit gründlich abwägen. Wir wandten uns für die Suche nach der besten Aktienstrategie an die wohl bekannteste KI überhaupt: den Chatbot ChatGPT von OpenAI. Für den Versuch verwendeten wir die Premium-Version GPT4o. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Antworten teils gekürzt dargestellt.

Wir fragten den Chatbot daher ganz direkt: Was ist die genialste Aktienstrategie der Welt?

ChatGPT: Die "genialste" Aktienstrategie gibt es nicht in absoluter Form, da der Erfolg stark von den individuellen Zielen, der Risikotoleranz und der Marktlage abhängt. Doch eine der am häufigsten als „genial“ angesehenen Strategien, die von vielen erfahrenen Investoren und Experten als überdurchschnittlich erfolgreich betrachtet wird, ist die Value-Investing-Strategie nach Warren Buffett und seinem Mentor Benjamin Graham.

Value-Investing-Strategie:

Diese Strategie basiert auf dem Prinzip, qualitativ hochwertige Unternehmen zu einem Preis unter ihrem intrinsischen Wert zu kaufen, also unter dem, was sie wirklich wert sind, und diese langfristig zu halten. Die Idee ist, dass der Markt die Aktienkurse kurzfristig stark schwanken lässt, aber auf lange Sicht der wahre Wert des Unternehmens von den Fundamentaldaten bestimmt wird.

Kernprinzipien der Value-Investing-Strategie:

1. Kauf von unterbewerteten Aktien:

o Investoren suchen nach Aktien, deren aktueller Marktpreis unter ihrem inneren Wert liegt. Der innere Wert wird durch eine Analyse der finanziellen Kennzahlen des Unternehmens, der Wettbewerbsposition und der Zukunftsaussichten bestimmt.

2. Langfristige Perspektive:

o Value-Investoren sind geduldig und kaufen Aktien mit der Absicht, sie über Jahre oder Jahrzehnte zu halten, bis der Markt ihren wahren Wert erkennt und der Kurs entsprechend steigt. Kurzfristige Kursschwankungen oder Marktpaniken werden ignoriert.

3. Sicherheitsmarge (Margin of Safety):

o Ein zentrales Konzept des Value-Investing ist die "Sicherheitsmarge". Dies bedeutet, dass man nur Aktien kauft, wenn sie erheblich unter ihrem wahren Wert notieren, um sich vor Fehlern bei der Bewertung oder unerwarteten Risiken abzusichern.

4. Fundamentalanalyse:

o Value-Investoren konzentrieren sich auf die Fundamentaldaten eines Unternehmens wie Gewinn, Umsatz, Cashflow, Verschuldung und Dividenden. Sie bevorzugen Unternehmen mit soliden Bilanzen, starken Wettbewerbspositionen und nachhaltigen Geschäftsmodellen.

5. Wettbewerbsvorteile (Moat):

o Value-Investoren suchen Unternehmen mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen, die es ihnen ermöglichen, sich in ihrem Markt dauerhaft zu behaupten. Beispiele für solche Unternehmen sind solche mit starken Marken, hohen Eintrittsbarrieren oder einzigartigen Produkten.

6. Emotionale Disziplin:

o Ein entscheidender Teil des Erfolgs dieser Strategie ist emotionale Disziplin. Value-Investoren lassen sich nicht von der täglichen Marktvolatilität beeinflussen und bleiben ruhig, selbst wenn der Markt gegen sie läuft.

Berühmte Erfolge:

Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren der Welt, hat mit dieser Strategie über Jahrzehnte hinweg eine bemerkenswerte Rendite erzielt. Seine Firma, Berkshire Hathaway, hat durch geduldiges und diszipliniertes Value-Investing einen erheblichen Wohlstand aufgebaut.

Ist es möglich, mit dieser Strategie kein Geld zu verlieren?

ChatGPT: Leider gibt es auch mit der Value-Investing-Strategie keine Garantie, dass man nie Verluste erleidet. Dennoch zielt die Value-Investing-Strategie darauf ab, die Wahrscheinlichkeit von Verlusten zu minimieren.

Die Value-Investing-Strategie ist darauf ausgelegt, das Verlustrisiko zu minimieren und langfristig positive Renditen zu erzielen. Sie ist eine der robustesten Strategien, aber ein Verlust ist nie vollständig auszuschließen. Risikomanagement und Diversifikation sind weiterhin notwendig, um Verluste in Grenzen zu halten.

