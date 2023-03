Nach einer Verschnaufpause ist der US-Technologie-Index Nasdaq 100 wieder angesprungen. Jetzt locken das Jahreshoch sowie die 13.000er-Marke.

Nach dem Zwischentief der vergangenen Woche, welches bei 11.695 Zählern lag, setzte beim US-Tech-Barometer eine kräftige Erholung ein, die in ein Verlassen des kurzfristigen Abwärtstrendkanals - entwickelt nach dem Jahreshoch - resultierte. In der Regel entstehen diese Trendkanäle als Folge von üblichen Konsolidierungen - also kurzzeitigen, dem übergeordneten Haupttrend entgegengesetzten Bewegungen, die dann trendkonform verlassen werden - wie jetzt beim Nasdaq 100 erfolgt.



Foto: Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 Nasdaq 100: Kursentwicklung seit Januar 2021

Mit dem frischen Aufwärtsschub aus dem vorigen Abwärtstrendkanal wäre nun ein baldiges Wiedersehen mit dem Jahreshoch und darüber hinaus mit der psychologischen 13.000er-Marke vorstellbar. Allerdings könnte dieses Vorhaben kurzfristig noch durch die überkauften Indikatoren vereitelt werden.



Gelingt aber ein nachhaltiger Anstieg über dieses Hoch bei 12.880 Punkten und die 13.000er-Marke, stünde einer weiteren kräftigen Aufwärtsbewegung nicht viel im Wege. Mittelfristig läge das nächste Etappenziel in der Region des Augusthochs um 13.600/13.700 Zähler.

Aber Achtung! Ein Abfall unter die 200-Tage-Linie, aktuell bei 11.904 Punkte, würde das derzeit aussichtsreiche Bild deutlich eintrüben. Ein Rutsch unter das Niveau um 11.400 Zähler reaktiviert den ehemaligen Abwärtstrend, der sich nach den Rekorden von 2021 und 2022 formte. Dies würde dem Nasdaq 100 kräftige Folgeverluste bescheren.



