Anleger lieben das Portfolio von Milliardär Bill Gates, denn es bietet eine Vielzahl von spannenden und wachstumsstarken Aktien. Doch welche Aktie bietet hierbei besonders hohe Chancen? Überraschung: Es ist nicht Microsoft.

Obwohl der Microsoft-Gründer Bill Gates eigentlich mehr für sein Schaffen in der Tech-Branche bekannt ist und nicht gerade als Wall-Street-Investor, so finden seine Investments bei Anlegern immer mehr Beachtung.

Der Bill and Melinda Gates Foundation Trust, der das Vermögen der gleichnamigen Stiftung verwaltet, enthält eine Vielzahl von spannenden Aktien, die nicht nur Wachstumschancen, sondern auch Stabilität bieten. Wir haben uns gefragt, welche Aktie aktuell besonders hohe Chancen aus dem Portfolio verspricht.

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top Positionen von Milliardären wie Warren Buffett, Bill Gates & Co. setzt

Die höchsten Kurschancen in Bill Gates Portfolio – diese Aktie bietet sie

Wir untersuchten daher die Top-Ten-Aktien aus Bill Gates' Portfolio nach Kurschancen. Microsoft landet mit einem durchschnittlichen Kursziel von 468 US-Dollar und einer Kurschance von 18 Prozent zwar auf dem zweiten Platz, doch gibt es eine Aktie unter den Top-Ten von Bill Gates, die sogar noch höhere Kurschancen bietet. Doch um welche Aktie handelt es sich dabei?

Dabei handelt es sich um Coca-Cola FEMSA, den größten Franchise-Abfüller von Coca-Cola. Das Unternehmen befindet sich in Lateinamerika, einem goldrichtigen Markt. Die Aktie nimmt die achtgrößte Position im Portfolio von Bill Gates ein, der hier über sechs Millionen Aktien hält.

Coca-Cola FEMSA: Der Überraschungssieger

Raten Sie mal: In welchem Land wird pro Kopf am meisten Coca-Cola getrunken? Spoiler vorab: Es sind nicht die USA. Am stärksten wird der Softdrink konsumiert in Mexiko. Etwa zwei Liter Cola trinken die Menschen dort im Schnitt jeden Tag. Der Grund: Leitungswasser ist in Mexiko meist nicht trinkbar und ungenießbar. Sauberes Wasser zu kaufen ist teilweise teurer als die Softdrink-Alternative.

Diesen Umstand machte sich Coca-Cola FEMSA zunutze. Das Getränkeunternehmen gilt als weltweit größter Franchise-Abfüller des amerikanischen Originals und konzentriert sich vor allem auf den lateinamerikanischen Markt. Das Unternehmen hat neben Cola auch noch Sport- und Energydrinks, Wasser und vieles mehr im Portfolio. Coca-Cola FEMSA vermarktet jedes Jahr rund 3,8 Milliarden Verpackungseinheiten und beliefert über 266 Millionen Verbraucher in Lateinamerika.

Jetzt die Bill Gates Aktie kaufen?

Auf Sicht von fünf Jahren liegt die Aktie 46 Prozent im Plus, seit Jahresanfang allerdings zehn Prozent im Minus. Das könnten günstige Einstiegschancen sein, denn die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf und sieht mit einem Kursziel von 105 US-Dollar rund 20 Prozent Kurschancen. Zudem werden dieses Jahr zweistellige Wachstumsraten beim Umsatz und Gewinn je Aktie erwartet. Coca-Cola FEMSA ist mit einem KGV von 15 übrigens deutlich günstiger als das amerikanische Original mit 23. Auch bei der Dividendenrendite kann Coca-Cola FEMSA gegenüber Coca-Cola trumpfen. Coca-Cola FEMSA verfügt außerdem über eine solide Bilanz, einen starken freien Cashflow und ein krisensicheres Geschäftsmodell. Auch in unsicheren Zeiten bewährt sich das Produkt, denn als Lebensmittelhersteller haben es Unternehmen wie Coca-Cola leichter, die Preise anzuheben.

Lesen Sie auch: Mit dieser simplen Anlagestrategie ist Buffett besser als 88% der Profi-Investoren

Oder: 70% Kurschance möglich: Bei dieser gecrashten Aktie schlägt Cathie Wood gerade immer wieder zu

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.