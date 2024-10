Schon in wenigen Tage könnte die Aktie dieses Chip-Giganten durch die Decke gehen. Wir verraten, ob Anleger den Titel jetzt in ihr Portfolio packen sollten und wie Sie richtig von dem Chip-Boom profitieren.

Künstliche Intelligenz (KI) und Halbleiter sind zwei der absoluten Trendthemen an der Börse. Halbleiter gelten als Motor der digitalen Evolution und stecken in vielen Alltagsgegenständen wie etwa Smartphones oder Computer. Die Perspektiven für die Branche sind zudem vielversprechend. So soll laut Experten der Markt für Chips in Smartphones von 104 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 146 Milliarden US-Dollar im nächsten Jahr ansteigen. Grund dafür ist, dass beispielsweise der Bedarf für KI-Chips steigt. Zuletzt hatte Apple die neue Technologie unter anderem in das iPhone integriert.

PC-Halbleiter sollen unterdessen von 89 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr auf 107 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 ansteigen und auch in der Automobilindustrie soll der Chip-Bedarf im gleichen Zeitraum von 79 Milliarden US-Dollar auf 104 Milliarden US-Dollar steigen. Für Anleger kann es sich also lohnen, in der Branche nach vielversprechenden Aktien zu suchen. Bei einer sollten Interessierte jetzt aber womöglich schnell sein.

Steht die Aktie von TSMC vor einem Kurssprung?

Die Umsatzdaten für September könnten bei der Aktie des Halbleiterherstellers TSMC nahelegen, dass die Aktie nach ihren am Donnerstag anstehenden Zahlen für das dritte Geschäftsquartal durch die Decke geht. Beim Monatsumsatz verzeichnete das Unternehmen nämlich im Vergleich zum Vorjahr einen sagenhaften Anstieg von beinahe 40 Prozent auf 251,8 Milliarden New Taiwan Dollar.

Rechnet man die Umsätze aus den Monaten Juli, August und September zusammen, so ergibt sich für das dritte Quartal ein Umsatz von fast 760 Milliarden New Taiwan Dollar. Das würde die Schätzungen der Wall Street-Analysten von 748 Milliarden NT-Dollar deutlich übertreffen. Das Umsatzwachstum dürfte sich wahrscheinlich in einem höheren Gewinn wieder spiegeln.

Ausblick für Gesamtjahr bei TSMC dürfte Anlegern gefallen

In den ersten neun Monaten des Jahres konnte TSMC den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32 Prozent steigern. Hält der Konzern das Niveau, würde der Titel auch in diesem Bereich die Erwartungen der Analysten übertreffen, die im Schnitt ein Wachstum für das Gesamtjahr von 26 Prozent prognostizieren. Getrübt wird der Ausblick nur von Star-Investoren Warren Buffett, der die Aktie zuletzt verkaufte. Weiß er mehr? Zumindest sprechen die Zahlen bei TSMC derzeit aber nicht für eine Flaute an der Börse.

Gestreut in die Chip-Branche investieren

Wem die Wette auf den Einzelwert zu heiß ist, der kann aber auch breit gestreut in die Chip-Branche investieren, um trotzdem etwas von dem Hype ins eigene Depot zu retten. Dafür bietet sich beispielsweise der Chip Power Index von BÖRSE ONLINE an, der neben TSMC noch 14 andere Aktien aus der Branche in einem Korb vereint.

