Diese 11 KI-Aktien sollten Anleger kaufen. Zumindest wenn es nach einer neuen Auswertung von Morningstar geht. Und das Tolle daran ist: Einige dieser Aktien sind sogar aktuell unterbewertet.

1. Microsoft

2. Alphabet

3. Taiwan Semiconductor Manufacturing

4. Adobe

5. Cognizant Technology Solutions

6. Snowflake

7. Baidu

8. Zscaler

9. MongoDB

10. Okta

11. UiPath

Dabei ist das Tolle an der neuen Auswertung von Morningstar, dass viele dieser KI-Aktien aktuell laut den US-Experten sogar unterbewertet sind. So schreiben sie zur Microsoft-Aktie etwa: "Microsoft beginnt unsere Liste der besten KI-Aktien, die Sie jetzt kaufen können. Der Software- und Cloud-Anbieter hat mit Angeboten wie OpenAI, das ChatGPT beherbergt, ein führendes KI-Portfolio aufgebaut. Wir haben kürzlich unsere Umsatzwachstumsschätzungen und Rentabilitätsannahmen für Microsoft auf der Grundlage einer konsistenten Leistung und einer soliden Prognose angehoben. Der Preis dieser KI-Aktie notiert unter unserem fairen Kursziel von 490 US-Dollar." Somit hat Microsoft laut Morningstar noch ein Kurspotenzial von 18 Prozent.

Sogar alle 11 Aktien auf der KI-Liste von Morningstar sind unterbewertet. Dies ist insofern erstaunlich, weil noch im Sommer viele KI-Aktien deutlich überbewertet waren. Doch eine Mischung aus schwächerer Kursentwicklung und erhöhten Kurszielen der Analysten trugen zu dieser Entwicklung bei.

So schreibt Morningstar etwa zu Adobe-Aktie: "Adobe feiert sein Debüt auf unserer Liste der besten KI-Aktien, da die Aktie 20 Prozent unter unserem fairen Wert von 635 US-Dollar gehandelt wird. Adobe erhebt Anspruch auf die beliebtesten Softwareprodukte, auf die sich Kreativprofis verlassen, wie Photoshop, Illustrator und InDesign, und wir glauben, dass das Unternehmen einen großen Burggraben um sein Geschäft geschaffen hat. Die Einführung der KI-Lösung Firefly im Jahr 2023 soll auch neue Nutzer für Adobe-Lösungen gewinnen."

Zudem sehen die Morningstar-Analysten auch gute Chancen bei der Baidu-Aktie. Zusammen mit Microsoft und Adobe hat auch Baidu einen Burggraben - was nicht alle Aktien auf dieser Liste von sich behaupten können. So schreibt Morningstar: "Baidu ist die größte Internetsuchmaschine in China und verfolgt große Wachstumsinitiativen in den Bereichen KI, Videostreaming, Spracherkennungstechnologie und autonomes Fahren. Wir betrachten die KI-Entwicklung und die neuen Technologien von Baidu als wertvolle immaterielle Vermögenswerte, gehen jedoch davon aus, dass diese Unternehmen nur über schmale Schutzgräben verfügen. Diese günstige KI-Aktie ist im Vergleich zu unserer Fair-Value-Schätzung von 157 US-Dollar unterbewertet."

