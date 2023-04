Kürzlich ist Nvidia zum fünftwertvollsten Unternehmen der Welt geworden und hat damit Warren Buffett und Berkshire Hathaway verdrängt. Doch wie geht es weiter für das Unternehmen? Und steht man noch in zehn Jahren unter den Top-10?

Nvidia hat einen unglaublichen Aufstieg hinter sich und ist mit einer Marktkapitalisierung von 672,33 Milliarden US-Dollar das fünftwertvollste Unternehmen der Welt. Doch ist die Aktie nach dem unglaublichen Run noch für ein Investment geeignet? Und wird man die Position an der Spitze der Top-10 Unternehmen halten können?

Nvidia will KI statt Krypto

Schaut man auf die neueren Entwicklungen rund um das Unternehmen, dann würde man schnell zu einem Schluss kommen: Ja. Denn seit Monaten wird die Aktie von Nvidia vor allem von einem Hype-Thema getragen und das ist Künstliche Intelligenz.

Für diese Anwendungen sollen Rechenchips von Nvidia, laut vielen Experten, das aktuelle Nonplusultra sein. Weswegen viele Investoren davon überzeugt sind, dass der Chipdesigner aus den USA sehr langfristig vom Ausbau der Technologie profitieren wird.

Damit hat Nvidia auch erstmals ein größeres Anwendungsfeld außerhalb von Gaming und Krypto für seine Hochleistungsprozessoren gefunden und kann dementsprechend das eigene Produktportfolio weiter diversifizieren.

Übrigens: Die Nvidia-Aktie befindet sich auch im BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index. Anleger können mit einem Zertifikat auf 20 KI-Aktien gleichzeitig setzen.

Ist Nvidia noch in zehn Jahren ein Top-10 Unternehmen?

Doch wird Nvidia abgesehen von dem aktuellen Hype um die Aktie, auch noch in zehn Jahren zu den Top-10 wertvollsten Unternehmen nach Marktkapitalisierung gehören? Antwort: Das kann niemand sagen.

Grund dafür ist, dass es bei Nvidia und anderen Chipherstellern immer wieder auf erfolgreiche Neuinnovationen und Technologieführerschaft ankommt. Dementsprechend können auch Unternehmen wie eine AMD Nvidia den Rang ablaufen, auch wenn es bei dem Unternehmen großartig läuft. Zwar hat Nvidia die besten Voraussetzungen und ist quasi in der Pole-Position im Chipsektor, was aber nicht zwingend bedeuten muss, dass das Unternehmen den Status halten kann.

Jetzt in Nvidia investieren?

Auch wenn sich in der Chip-Branche und im Bereich Künstliche Intelligenz noch viel tun kann, ist eines für BÖRSE ONLINE klar: Nvidia gehört weiter zu unseren Favoriten. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät weiter zum Kauf der Aktie, die sowohl in unserem KI-Index, als auch in unserem Chip Power-Index weilt. Unser Kursziel von 245 Euro wurde erreicht, doch Anleger, die davon überzeugt sind, dass Nvidia auch in Zukunft die besten Chips produzieren wird, können sich hier weiter engagieren. Sie halten etwas Cash für Nachkäufe bereit.

Übrigens: Ab jetzt finden Sie hier jeden Tag eine Analyse zu den zehn wertvollsten Aktien der Welt. Lesen Sie dazu auch: Bleibt die Tesla-Aktie unter den 10 wertvollsten der Welt?

oder: Mehr als 100 Prozent Kurspotenzial mit diesen Tech-Aktien wie Rivian, Amazon, Alphabet, Meta und mehr



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.