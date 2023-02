Die Palantir-Aktie legt einen starken Kurssprung von mehr als 17 Prozent hin. Grund dafür sind neue Aussagen des Unternehmens. Auch dem BÖRSE ONLINE Reversal Index tut das gut.

Seit Jahresstart liegt die Aktie des umstrittenen Daten-Unternehmens Palantir mittlerweile mehr als 40 Prozent im Plus. Alleine am heutigen Morgen kann die Palantir-Aktie um 17 Prozent zulegen. Grund dafür sind Aussagen des Unternehmens zum aktuellen Geschäftsjahr:

Palantir geht vom ersten profitablen Jahr aus

Die umstrittene US-Datenanalysefirma Palantir geht davon aus, dass 2023 das erste profitable Jahr sein wird. Grund für die Prognose seien Kostensenkungen beim Personal sowie der Boom bei künstlicher Intelligenz, teilte das Unternehmen am Montag mit. Palantir-Aktien sprangen daraufhin im nachbörslichen Handel in den USA um 15 Prozent in die Höhe. Aufgrund einer schwächeren Nachfrage wegen der hohen Inflation und geringeren Ausgaben von Kunden erwartet Palantir für diese Jahr allerdings nur einen Umsatz von 2,18 bis 2,23 Milliarden Dollar, was unter den Analysten-Schätzungen von 2,29 Milliarden Dollar liegt.

Das KGV veranschlagen die Analysten bei Bloomberg bei 48,8 und eine Dividendenrendite zahlt Palantir noch nicht.

Einschätzung zur Palantir-Aktie

Seit dem Börsengang kannte die Palantir-Aktie allerdings eher nur einer Richtung: Die nach unten. Das Unternehmen verlor rund 75 Prozent an Wert und kann sich erst seit Jahresanfang etwas aus dem Keller befreien. Die Analysten sind allerdings immer noch nicht besonders überzeugt von dem Papier. Zwar muss man ihnen noch etwas Zeit geben, doch vor der Knüller-Meldung, 2023 das erste positive Jahr zu haben, rieten lediglich zwei Analysten bei Bloomberg zum Kauf der Aktie, neun zum Halten und fünf zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 8,12 Euro ist damit bereits erreicht.

Dabei arbeitet Palantir für das US-Militär, den Geheimdienst CIA und andere Behörden. Zudem ist das 2003 vom deutschstämmigen Milliardär Peter Thiel mitgegründete Unternehmen auch für Firmen wie Ferrari und IBM tätig.

Zudem befindet sich die Palantir-Aktie auch im BÖRSE ONLINE Reversal Index. Auch dank den 17 Prozent Plus beim Datenunternehmen aus den USA kann dieser Index heute zulegen. Insgesamt liegt er aber seit Auflage noch im Minus.

(Mit Material von Reuters)

