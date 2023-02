Die Tesla-Aktie legte innerhalb weniger Wochen eine Rallye von 100 Prozent hin. Seitdem korrigiert das Papier verständlicherweise etwas. Doch kann sich die Aktie jetzt nochmal verdoppeln?

Vom 6. Januar bis zum 9. Februar stieg die Tesla-Aktie um 113 Prozent auf 213 Dollar. Vorausgegangen war ein sehr starker Abverkauf der Aktie, von welchem sich das Papier nun erholte. Dennoch stellt sich für Anleger die Frage, wie es nun mit Tesla weitergeht.

So geht es für Tesla jetzt weiter

Wie im Chart unten zu erkennen ist, konnte die Tesla-Aktie die 50-Tage-Linie zurückerobern, scheiterte aber knapp unterhalb der 200-Tage-Linie. Zudem gelang es, das 0,236er Fibonacci-Level zu überwinden, doch vor dem 0,382er Level ging den Bullen die Luft aus. Das wahrscheinlichste Szenario ist nun, dass die Aktie bis auf das 0,236er-Level bei 176 US-Dollar korrigiert und dann einen erneuten Anlauf auf die 200-Tage-Linie nimmt. Hält das Fibonacci-Level nicht als Unterstützung, so müssten Anleger danach ihr Augenmerk auf die dynamische 50-Tage-Linie richten.

www.tradingview.com Tesla

Einschätzung zur Tesla-Aktie

Allerdings sollten Anleger auf die heutigen (14. Februar) Inflationszahlen aus den USA schauen. Zuletzt schwankte Tesla nämlich als Risiko-Asset einfach mit der Stimmung am Kapitalmarkt nach mehr Risiko oder weniger Risiko. Fallen die Zahlen schlechter aus als erwartet, so dürfte die Tesla-Aktie einfach wieder abverkauft werden. Doch wenn die Inflation weiter sinkt und dies bedeutet, dass die Zinsen kaum mehr steigen, so dürfte die Tesla-Rallye weitergehen. Eine erneute Verdopplung ist eher unwahrscheinlich, doch sollten Anleger in einem positiven Szenario ihre Aufmerksamkeit zuerst auf 221 Dollar und dann auf 258 Dollar richten.

Die Analysten bei Bloomberg sehen indes erstmal kein Kurspotenzial. Hier raten zwar 29 zum Kauf, 12 zum Halten und sechs zum Verkauf, doch das durchschnittliche Kursziel von 200 US-Dollar ist bereits erreicht.

