Ray Dalio, einer der renommiertesten Investoren weltweit, hat kürzlich eine bedeutende Anpassung seines Portfolios vorgenommen. Anleger werden hellhörig, wenn der Milliardär seine Position bei Nvidia reduziert und gleichzeitig seine Beteiligung an einem anderen bekannten Tech-Giganten um über einhundertfünfzig Prozent erhöht.

Ray Dalio (75) zählt zu den berühmtesten Investoren der Welt. Durch sein Investitions-Talent wurde der heute 75-Jährige Milliardär – "Forbes" schätzt sein Vermögen aktuell auf 15,4 Milliarden US-Dollar.

In den 1970er Jahren gründete Dalio aus einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in New York heraus Bridgewater Associates. Heute ist dieses Unternehmen der größte Hedgefonds der Welt. Obwohl Dalio nicht mehr als CEO des Hedgefonds tätig ist, bleibt er dem Unternehmen als CIO-Mentor treu verbunden und gilt nach wie vor als Aushängeschild der Marke. Aus diesem Grund verfolgen Anleger seine Äußerungen genau und interessieren sich besonders dafür, in welche Aktien sein Hedgefonds investiert. Ein Blick auf das aktuelle Portfolio offenbart Überraschendes: Während die Position in Nvidia-Aktien reduziert wurde, stieg die Beteiligung an einem mindestens ebenso bekannten Tech-Giganten um über einhundertfünfzig Prozent.

Ray Dalio erhöht seine Position bei diesem Tech-Giganten um über 150% – und verkauft Nvidia-Aktien

Die jüngste 13F-Offenlegung von Ray Dalios Portfolio zum Ende des zweiten Quartals zeigt sofort interessante Details. Die beiden größten Positionen im Portfolio sind keine Aktien, sondern ETFs: Dalio setzt hier sowohl auf den iShares Core S&P 500 ETF, der den US-amerikanischen S&P 500 Index abbildet, als auch auf den iShares MSCI Emerging Markets ETF, was auf seine Überzeugung vom Potenzial der Schwellenländer hinweist.

Besonders auffällig ist auch Dalios viertgrößte Position: die Nvidia-Aktie, die über vier Prozent des Portfolios ausmacht. Im zweiten Quartal verkaufte Dalio jedoch fast eine halbe Million Aktien und reduzierte seine Position um knapp sieben Prozent. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei aber vor allem um Gewinnmitnahmen, da Nvidia als der führende Anbieter im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) gilt und mit seinen Chips die grundlegende Infrastruktur für die Funktion von KI-Anwendungen bereitstellt. Dalio hält jedoch weiterhin über 6,5 Millionen Aktien des Unternehmens. Die jüngsten Neuigkeiten zu Nvidias Quartalszahlen lesen Sie hier.

Noch interessanter ist die Aktie, auf die der Milliardär stattdessen gesetzt hat: seine Beteiligung am E-Commerce-Giganten Amazon, die er um über einhundertfünfzig Prozent erhöhte. Er erwarb fast 1,6 Millionen neue Aktien. Amazon nimmt derzeit die sechstgrößte Position im Portfolio von Bridgewater ein, mit einer Gewichtung von fast 2,7 Prozent.

Auch Amazon hat erheblich von der Begeisterung um das Thema KI profitiert. Die Aktie hat 2023 bereits einen deutlichen Anstieg verzeichnet und liegt seit Jahresbeginn bereits fünfzehn Prozent im Plus.

Dalio könnte hier noch deutlich mehr Potenzial sehen. Denn Amazon ist nicht nur mit seinem Online-Shop und dem Cloud-Dienstleister AWS in zwei starken Wachstumsmärkten führend, die beide noch lange nicht gesättigt sind. Die Integration von KI in beide Geschäftsbereiche könnte diese zukünftig auf neue Höhen führen. Dalio und sein Team scheinen jedenfalls fest daran zu glauben. Ein durchschnittliches Kursziel von 223 US-Dollar bietet derzeit eine Kurschance von 30 Prozent.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Amazon.