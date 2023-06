Die Börse wird unsicherer, die Aussichten sind ungewiss. Grund genug sich diese drei Aktien für die Ewigkeit einmal genauer anzuschauen, denn sie bieten Stabilität und Kurschancen auch in schwierigen Märkten.

Es ist kein Geheimnis, dass einige Unternehmen aufgrund ihres Geschäftsmodells und ihrer Krisenresistenz, die sie über vergangene Jahrzehnte bewiesen haben, in unsicheren Zeiten besser performen als die meisten Aktien. Diese Titel für die Ewigkeit sollten sich Anleger deswegen auch ins Depot legen, bevor es noch schwieriger an den Märkten wird.

Sichern Sie sich noch im Juni diese drei Aktien für die Ewigkeit

Gerade der Monat Juni erscheint dafür ideal, denn der Markt ist zwar erholt, hat aber mit so vielen Problemen zu kämpfen, dass ein Abwärtstrend fast schon sicher sein dürfte. Wer jetzt sein Depot stabilisieren möchte, der sollte vor allem einen Blick auf diese drei Aktien für die Ewigkeit werfen:

Waste Management (Dividendenrendite: 1,71 Prozent)

Der erste Wert ist dabei das amerikanische Müllentsorgungsunternehmen Waste Management. Diese haben ein implizit simples, stabiles und langweiliges Geschäftsmodell, da unabhängig von jeder Wirtschaftslage bekanntlich Müll anfällt.

Durch seine Marktstellung und seinen konservativen Charakter ist Waste Management für Investoren eine Aktie für die Ewigkeit und unter anderem eine der größeren Positionen im Portfolio von Bill Gates.

Hershey (Dividendenrendite: 1,59 Prozent)

Ebenfalls ein sehr langweiliges Geschäftsmodell hat der Schokoladenhersteller Hershey. Das Unternehmen hat wenig mit KI & Co. am Hut, sondern nimmt 33 Prozent des amerikanischen Marktes für Schokolade ein.

Unabhängig von einer Rezession dürfte sich deswegen auch der Konsument weiter an den Produkten von Hershey bedienen und somit die Ergebnisse des Konzerns stabil halten. Durch den langen Track Rekord des Unternehmens und die starke Marke handelt es sich auch hierbei um eine Aktie für die Ewigkeit.

PepsiCo (Dividendenrendite: 2,72 Prozent)

Die aber vielleicht personifizierte Aktie für die Ewigkeit ist der Getränke- und Snackhersteller PepsiCo. Hierbei handelt es sich nicht nur um ein über Jahrzehnte erfolgreiches Unternehmen, sondern auch um einen Dividendenkönig.

Durch die starken Marken des Konzerns, den jahrzehntelangen Erfolg und die Aussicht darauf in jeder Krise Geld zu verdienen, ist PepsiCo zu 100 Prozent eine Aktie für die Ewigkeit. Dies sieht auch Ray Dalio so, der in seinem Fonds Bridgewater Associates 2006 eine steig wachsende Position an PepsiCo hält.

Sie wollen breit gestreut in defensive Aktien für die Ewigkeit investieren?

Das können Sie jetzt einfach und bequem mit dem Börse Online Aktien für die Ewigkeit Index.