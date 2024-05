Langfristig attraktive Dividenden kassieren und das von stabilen Aktien, die auch noch ihre Dividenden steigern? Dann kann sich ein Blick auf diese drei Werte lohnen. Denn wer die Titel einmal im Depot hat, hat gute Chancen selbst in der Rente noch attraktive Ausschüttungen von diesen Unternehmen zu kassieren.

Es ist der Traum eines jeden Anlegers: Aktien einmal kaufen und dann langfristig halten, während die Papiere immer weiter im Kurs steigen und zusätzlich Dividenden auf das Verrechnungskonto zahlen.

3 stabile und solide Dividendenaktien für Zahlungen bis in die Rente

Was wie ein Traum klingt, könnte mit diesen Aktien Realität werden, denn die Fundamentaldaten sprechen eindeutig für eine rosige Zukunft, in der die Dividenden weiter wachsen dürften. Folglich besteht hier die Möglichkeit für Anleger selbst in der Rente noch Ausschüttungen von diesen Top-Aktien aus dem BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index zu kassieren:

Nestlé (Dividendenrendite: 3,3 Prozent)

Der Basiskonsumgüterkonzern Nestlé bietet nach einem Abverkauf binnen der letzten Jahre aktuell eine attraktive Dividendenrendite von 3,3 Prozent und eine Bewertung von KGV 18,3.

Genau darum kann es sich jetzt besonders für langfristige Investoren lohnen, einen Blick auf diese Aktie für die Ewigkeit zu werfen. Denn wegen des etablierten Produktportfolios und den starken Marken stehen die Chancen für eine erfolgreiche Weiterexistenz des Unternehmens gut.

Allianz (Dividendenrendite: 5,0 Prozent)

Versicherungen werden immer wichtiger, besonders in Zeiten von mehr Naturkatastrophen. Ein Profiteur davon ist die Allianz, einer der größten Versicherer und Vermögensverwalter der Welt.

Aktuell erhalten Anleger bei dem DAX-Konzern eine Dividendenrendite von 5,0 Prozent. Angesichts der Marktmacht des Konzerns und dem Wachstumsbereich Vermögensverwaltung könnten hier in Zukunft auch Steigerungen möglich sein.

Johnson & Johnson (Dividendenrendite: 3,2 Prozent)

Ebenfalls eine Aktie für die Ewigkeit ist der Pharmakonzern Johnson & Johnson, der bereits bewiesen hat, dass Anleger bis in die Rente mit stetig steigenden Zahlungen versorgen kann. Denn bei dem Wert handelt es sich um einen Dividendenkönig (mehr als 50 Jahre Steigerung infolge).

Aktuell bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 3,2 Prozent. Außerdem dürfte die Ausschüttung angesichts der breiten Marktstellung, der starken Bilanz und der Nachfrage nach Gesundheitsprodukten in der Zukunft weiter steigen.

