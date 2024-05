Die Zeiten an der Börse erscheinen vielen Anlegern unruhig und die Sorge ist groß, dass es zu einer Korrektur kommt. Doch mit stabilen Werten schützen sich Anleger nicht nur in Crashs, sondern haben in Aufwärtsphasen gleichzeitig Renditechancen. Denn für diese drei stabilen Werte sind die Analysten aktuell sehr optimistisch.

In unsicheren Zeiten wünschen sich Anleger sichere Aktien im Depot, hinter denen Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen stehen. Allerdings bedeutet das in den meisten Fällen, dass Anleger durch die defensive Ausrichtung der Aktien ihr Potenzial nach oben limitieren.

Stabile Werte mit enormem Kurspotenzial

Dies ist allerdings nicht bei diesen drei Aktien aus dem BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index der Fall, denn hierbei handelt es sich nicht nur um konservative Unternehmen, sondern gleichzeitig um Lieblinge der Analysten. Denn die Experten sehen bei den Werten im Schnitt ganz attraktive Kurspotenziale, sodass sich ein Blick für Anleger jetzt lohnen kann:

Stabile Werte mit Kurspotenzial: Baywa (Upside laut Konsensschätzungen: 20,6 Prozent)

Erster Wert ist die deutsche BayWa, die besonders im Bereich der erneuerbaren Energien zuletzt einige Rückschläge erlitten hat. Nach mäßigen Zahlen für das erste Quartal sehen die meisten Analysten aber Chancen für ein Aufholen der Verluste.

Stabile Werte mit Kurspotenzial: Barrick Gold (Upside laut Konsensschätzungen: 29,6 Prozent)

Gold ist in den vergangenen Wochen von einem Rekordhoch zum nächsten geklettert. Die Aktie von Barrick Gold, einem der wichtigsten Produzenten weltweit, hat sich aber nur langsam nach oben gehoben. Dementsprechend und vor dem Hintergrund weiter steigender Preise sehen die meisten Experten Aufholpotenzial.

Stabile Werte mit Kurspotenzial: Halliburton (Upside laut Konsensschätzungen: 30,7 Prozent)

Energieaktien sind zuletzt abgestraft worden, was auch den Zulieferer für den Sektor Halliburton zuletzt in seiner Performance limitiert hat. Doch besonders mit Blick auf immer weiter steigende Energienachfrage sind die Zukunftsaussichten für den Konzern weiterhin rosig. Ähnlich sehen dies die Analysten und attestieren dem Wert 30,7 Prozent an Kurspotenzial.

Lesen Sie auch:

Milliardär setzt sein Geld auf nur diese 7 Aktien – und verdient mit den Dividenden ein Vermögen

Oder:

Saftige Dividenden von bis zu 8,9%? Diese Aktien gehen in der kommenden Woche Ex-Dividende