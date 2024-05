Sie wollen in der kommenden Woche attraktive Dividendenausschüttungen vereinnahmen? Dann kann sich jetzt ein Blick auf diese Hochdividendenwerte lohnen, die in den nächsten Tagen ihren Ex-Tag haben und eine aktuelle Ausschüttungsrendite von bis zu 8,9 Prozent für Anleger bieten.

Der Mai gilt in Deutschland als Dividendensaison. Doch während viele Aktien aus der Bundesrepublik bereits Ex-Dividende gegangenen sind, haben international einige spannende Titel mit bis zu 8,9 Prozent Ausschüttungsrendite in der kommenden Woche ihren Ex-Tag. Daher kann sich ein Blick jetzt lohnen.

Diese Aktien gehen in der kommenden Woche Ex-Dividende

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:





BNP Paribas – Ex-Dividende: 21.05.2024 – Dividendenrendite: 5,5 Prozent

Avista – Ex-Dividende: 22.05.2024 – Dividendenrendite: 4,9 Prozent

Sunac Services – Ex-Dividende: 23.05.2024 – Dividendenrendite: 7,7 Prozent

Bellway – Ex-Dividende: 23.05.2024 – Dividendenrendite: 5,1 Prozent

Viatris – Ex-Dividende: 23.05.2024 – Dividendenrendite: 4,3 Prozent

KeyCorp – Ex-Dividende: 24.05.2024 – Dividendenrendite: 5,4 Prozent

Yellow Pages – Ex-Dividende: 24.05.2024 – Dividendenrendite: 8,9 Prozent





Besonders interessant könnten dabei die folgenden drei Titel sein:

Hochdividendenwert: BNP Paribas

Die Großbank BNP Paribas hat im Zuge der hohen Zinsen massive Gewinne eingefahren und ist (wie die meisten Geldhäuser) deutlich im Kurs gestiegen. Allerdings muss das Ende der hohen Zinsen keinesfalls das Ende der Outperformance bedeuten, denn sinkende Raten dürften das Kredit- und Investmentgeschäft der Bank beflügeln.

Hochdividendenwert: Sunac Services

Ein sehr spezielles Geschäftsmodell unterhält Sunac Services, ein Bau- und Tourismusunternehmen aus China. Der Fokus liegt auf der Konstruktion von Tourismusimmobilien und deren Betrieb. Gerade mit Blick auf ein Ende der Häuserkrise im Reich der Mitte könnte der Wert spannend sein.

Hochdividendenwert: Bellway

Ebenfalls in der Baubranche aktiv ist der britische Player Bellway. Ein Investment ist hier vor allem eine Zinswette. Bis sich das Kurspotenzial realisiert, können Anleger bei dem Unternehmen attraktive Ausschüttungen vereinnahmen.

