Der Aktienmarkt ist aktuell nichts für schwache Nerven. Denn die Kurse notieren niedrig und brachten Anleger Verluste. Doch es gibt auch Papiere, die momentan Stärke beweisen und den DAX schlagen.

Denn auf Sicht von drei Monaten brachte der BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index Anlegern ein Plus von 15,6 Prozent. Beim DAX schauten Investoren eher in die Röhre - ihr Investment verlor sogar leicht an Wert.

Während der DAX und seine Werte eher Schwäche symbolisieren, zeigt der Index seine Stärke. Klar schwankt er auch in diesen Zeiten etwas, doch performt er deutlich besser als der deutsche Leitindex.

Dabei befinden sich im BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index (WKN: DA0ABH) 16 von der Redaktion ausgewählte Aktien wie etwa Linde, Nel ASA oder auch NextEra Energy. Diese Aktien können im Wert zwar mal schwanken, sollten langfristig aber von den Trends Grüne Energie und Nachhaltigkeit profitieren. Von daher zehren Anleger jetzt nicht nur von der momentanen Stärke gegenüber dem DAX, sondern auch von den langfristigen Wachstumsaussichten.