Nach einem für einige Aktien wackeligen Start ins Jahr 2024 scheinen sich Chip-Werte langsam zu fangen. Und die Prognosen sind für einige Titel vielversprechend. Darauf dürfen Anleger hoffen.

Sie stecken in PCs, Smartphones, Tablets und Autos: Halbleiter. Der Start ins Jahr 2024 verlief für viele Chip-Aktien trotz der großen Bedeutung für die Wirtschaft dennoch nur so semi. Bei einigen Papieren könnten sich für Anleger aber jetzt große Chancen ergeben.

Laut Daten der Plattform „Mordor Intelligence“ soll die Halbleiterindustrie bis ins Jahr 2029 jährlich um über zehn Prozent auf schließlich etwa 1,2 Billionen US-Dollar anwachsen. Luft nach oben gibt es also noch reichlich. Und das Potenzial ist laut Experten bei einigen Titeln noch nicht eingepreist.

ASML und Infineon oben auf

Vor allem ASML steht bei einigen Analysten hoch im Kurs. Das Analysehaus Jefferies rät bei der Aktie zum Kauf und bekräftigte das Kursziel bei 1260 Euro, was derzeit einem Upside von fast 40 Prozent entsprechen würde. Laut Analyst Janardan Manon hätten sich Aktien aus dem Chipsektor unter anderem aufgrund ihrer Wachstumsaussichten, starker zyklischer Faktoren bis 2025 und einer gesunden Cash-Rendite einen Bewertungsaufschlag verdient. ASML gehört dabei in der Branche zu seinen „Top Picks“, die in den nächsten zwölf bis 15 Monaten erhebliche Kurssprünge verzeichnen könnten.

Auch JPMorgan erhöhte zuletzt das Kursziel von ASML von 950 auf 1100 Euro und rät zum Kauf. Für das Analysehaus hat die Aktie viel Luft für eine höhere Bewertung.



Der deutsche Hersteller Infineon konnte in dieser Woche gleich an mehreren Tagen Kurserfolge feiern. Grund dafür war unter anderem ein Bericht im Branchenblatt „Digitales“, laut dem der US-Chipkonzern Micron Technology die Preise für bestimmte Speicherchips stark anheben will. Das weckte auch bei anderen Wettbewerbern Kursfantasien. Es zeigt sich aber auch, dass Chip-Aktien für Anleger weiterhin ein interessantes Investment sind.



Ein Chip-Index für alles

Wer in die erfolgsversprechendsten Chip-Aktien investieren möchte, kann sich den Chip Power Index von BÖRSE ONLINE anschauen, der die aus Sicht der Redaktion 15 attraktivsten Aktien aus der Wachstumsbranche enthält. Nicht verwunderlich: Auch die im Artikel erwähnten Titel ASML und Infineon sind dabei.

