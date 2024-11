Nach der Wahl von Donald Trump zum künftigen US-Präsidenten konnten viele Chip-Aktien an der Börse Gewinne verzeichnen – aber längst nicht alle. Dennoch kann sich ein Investment in genau diese Titel lohnen.



Die Tech-Branche konnte nach der Wahl des nächsten US-Präsidenten in weiten Teilen Gewinne verzeichnen, aber längst nicht jede Aktie aus der Branche brach in Jubel aus. Und überhaupt hatten einige Chip-Werte und Zulieferer in den letzten Monaten mit Rückschlägen zu kämpfen, obwohl die Perspektiven insgesamt gut sind. Lohnt es sich für Anleger, hier den Dip zu nutzen?



TSM-Aktie verzeichnet Kursrutsch, aber…

Viele Chip-Aktien konnten nach der Wahl von Donald Trump zum nächsten Präsidenten der USA an der Börse zulegen, TSMC aus Taiwan gehörte aber nicht dazu. Zwar gilt das Unternehmen derzeit als einer der besten Chip-Produzenten mit Kunden wie Nvidia sowie möglichen Gewinnsteigerungen von 30 Prozent im kommenden Jahr, die veränderte politische Situation macht der Aktie aber zu schaffen.

Inwieweit Taiwan unter einer Regierung Trump noch vor China geschützt ist, ist nicht ganz klar. Und Unsicherheit macht Anleger nervös. Dennoch bleibt TSMC ein attraktives Investment mit einem erwarteten KGV von 24, was im Branchenvergleich sehr niedrig ist. Zudem diversifiziert das Unternehmen auch seine Produktion und expandiert außerhalb Taiwans. Das Risiko durch China sollten Anleger nicht ignorieren, trotzdem gab es schon schlechtere Zeitpunkte für ein Investment in die Aktie eines der wichtigsten Unternehmen der Welt.



ASML hält an Zielen fest

Weniger Probleme mit China, dafür aber mit einem zuletzt gesenkten Umsatzausblick hatte der Chip-Zulieferer ASML aus den Niederlanden zu kämpfen. Mitte Oktober hatte der Konzern die Prognose für 2025 auf 30 bis 35 Milliarden Euro gesenkt. Jetzt wurde aber bekannt, dass ASML weiter an den langfristigen Zielen festhält. Bis zum Jahr 2030 soll der Umsatz auf 44 bis 60 Milliarden Euro steigen und 56 bis 60 Prozent Bruttomarge übrigbleiben.

Der Spezialist für sogenannte Lithographie-Systeme zur Herstellung modernster Computerchips, die auch für KI-Anwendungen wichtig sind, präsentiert sich so selbstbewusst, was auch ASML-Chef Christophe Fouquet unterstreicht, wenn er sagt, dass die Aussichten für die Halbleiterindustrie weiter vielversprechend seien und die Technologie weiter der Treiber für künftige Megatrends sei.



Diversifiziert in Chip-Aktien investieren

Wer dennoch nicht nur auf eine Chip-Aktie setzen möchte, der kann mit dem Chip Power Index von BÖRSE ONLINE auch etwas diversifizierter in mehrere Titel aus der Branche setzen. Auch TSMC und ASML sind in dem Aktienkorb dabei – und könnten Anlegern in Zukunft noch viel Freude bereiten.

