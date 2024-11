Befindet sich der deutsche Automobilkonzern Volkswagen in der schlimmsten Krise seit über 30 Jahren? Laut Experten spricht ein Grund dagegen. Können Anleger also bald auf bessere Zeiten für die Aktie hoffen?



Bereits am Donnerstag treffen sich in Wolfsburg der Autokonzern Volkswagen und die Gewerkschaft IG Metall zu einer neuen Verhandlungsrunde, in der es wieder um die ausgedehnten Sparmaßnahmen des Unternehmens und ihre Auswirkungen auf die Beschäftigten des Konzerns geht.

Es ist nur eine von vielen Krisen des Autobauers, die mittlerweile aufeinander aufbauen. Ein halbherziger Start in die E-Mobilität, neue Konkurrenz aus China und hohe Kosten haben Volkswagen über Jahre geschwächt und belasten mittlerweile auch die Aktie stark. Lange Zeit konnte das Unternehmen die schlechten Zukunftsaussichten mit weiterhin hohen Gewinnen überdecken. Jetzt führt aber kein Weg mehr an einem Spurwechsel vorbei. Aber wie schlimm steht es bereits jetzt um Volkswagen?



So schlimm steht es laut Experten um Volkswagen

Der Druck auf Volkswagen, jetzt viele verschiedene Probleme auf einmal anzugehen, ist groß. So schlimm wie die Krisen der Jahre 1974 und 1993, als Volkswagen rote Zahlen schrieb, ist die aktuelle Situation laut Experte Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach aber nicht. VW mache immer noch Milliardengewinne und der Sparkurs sei eher eine Reaktion auf kommende Herausforderungen. Die Krise ist den Angaben zufolge noch nicht groß, aber die Angst vor einem Crash ist groß.



Ein Hoffnungsschimmer für die Volkswagen-Aktie?

Für Branchenexperte Frank Schwope von der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover ist klar, dass zumindest die Krise mit der Belegschaft am Ende wieder einigermaßen milde verlaufen könnte. Es habe bei VW noch nie betriebsbedingte Kündigungen gegeben und das werde auch diesmal nicht passieren. Experte Bratzel mahnt dagegen vor zu viel Zurückhaltung beim Sparkurs. Das würde die Probleme in ein paar Jahren nur verschlimmern.

Bei der Aktie sind einige Analysten unterdessen weiterhin optimistisch. Das Analysehaus Jefferies hatte zuletzt die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Richtige Krisenstimmung herrscht unter den Experten in der Breite also noch nicht, Vorsicht ist aber dennoch das Gebot der Stunde.

