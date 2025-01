Auch 2025 lassen sich sehr hohe Zinsen verdienen. Wir zeigen, wie Sparer und Anleger sich einfach bis zu 7,30 Prozent Zinsen sichern können und verraten, ob sich diese Tagesgeld-Alternative lohnt.

Das Jahr 2024 hatte es nochmal gut beim Thema Zinsen mit Anlegern und Sparern gemeint. Doch 2025 dürften die Zinsen auf dem Tagesgeld und Festgeld weiter sinken. Doch wir haben eine einfache und recht sichere Alternative:

Bis zu 7,30 Prozent Zinsen p.a. für zwei Jahre sichern

Denn mit der Aktienanleihe auf E.ON von der HSBC mit der WKN HT0CUM können Anleger sich jetzt bis zu zwei Jahre lang Zinsen von 7,30 Prozent pro Jahr sichern. Dabei werden die Zinsen auf jeden Fall gezahlt, außer der Emittent HSBC geht pleite.

Doch wenn man auch sein gesamtes investiertes Kapital zurückerhalten möchte, dann muss die E.ON-Aktie am Bewertungstag (06.11.2026) auf oder über dem Basispreis von 12,50 Euro notieren. Tut sie das, so erhalten Anleger neben den Zinsen auch das investierte Kapital vollständig zurück.

Doch sollte die E.ON-Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis liegen, so gilt Folgendes, wie die HSBC selbst schreibt: „Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung.“ In diesem Fall erhalten Anleger und Sparer also auch die Zinsen, aber dann die Aktien von E.ON ins Depot gebucht, sodass es auch zu einem Verlust kommen könnte.

Doch wie ist diese Aktienanleihe im Vergleich zum Tagesgeld einzuordnen?

Lohnen sich die hohen Zinsen mit E.ON als Tagesgeld-Alternative?

Wichtig: E.ON hat nichts mit der Aktienanleihe zu tun und die Zinsen werden auch nicht vom Energie-Konzern gezahlt. Der Emittent HSBC hat einfach ein Produkt entwickelt, welches sich auf den Basiswert der E.ON-Aktie bezieht.

Doch wenn die Tagesgeld-Zinsen weiter sinken und Anleger dort keine adäquaten Zinsen mehr erhalten, dann kann sich eine Aktienanleihe als Alternative lohnen. Dazu müssen Anleger wissen, dass eine Aktienanleihe deutlich riskanter als das Tagesgeld ist. Denn anders als auf dem Tagesgeldkonto können Anleger auch einen Verlust einfahren.

Auf der anderen Seite sind die Zinsen bei der Aktienanleihe mit 7,30 Prozent p.a. deutlich höher als auf dem Tagesgeld. Zudem sind die Zinsen für zwei Jahre festgeschrieben, was man auf dem Tagesgeldkonto auch nicht hat. Dafür muss man bei der Aktienanleihe auf die Dividende verzichten und der Gewinn ist auf die höhe der Zinsen nach zwei Jahren begrenzt.

Insofern kann sich diese Aktienanleihe als Tagesgeld-Alternative lohnen, sofern Anleger das höhere Risiko bedenken. Wer lieber auf herkömmliche Tagesgeld und Festgeld-Angebote setzen möchte, der schaut sich im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich um.

