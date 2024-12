Starten Sie das neue Jahr 2025 doch mit saftigen Dividenden. Wir haben Aktien gefunden, die direkt im neuen Jahr Dividendenrenditen in Höhe von 7,81 Prozent bieten. Welche Werte Anleger kaufen sollten.

Dividenden im Januar

In der Tabelle sehen Anleger eine Auswahl an Aktien, die im Januar 2025 ihre Dividenden bezahlen. Dabei fällt auf, dass gleich mehrere Unternehmen rund 6 Prozent oder sogar mehr bezahlen. Die meiste Dividenden gibt es bei der Main Street Capital Aktie mit 7,81 Prozent. Allerdings ist dies ein Wert, der eine monatliche Dividende bezahlt. Insofern ist der Betrag, den Anleger als Dividende im Januar erhalten, eher geringer. Wer hier eine hohe Ausschüttung möchte, der sollte sich die italienische Aktie Enel Spa anschauen. Der Energieversorger aus Italien bietet 6,00 Prozent Dividendenrendite und zahlt zwei mal im Jahr seine Dividende. Zudem befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend und BÖRSE ONLINE rät zum Kauf mit einem Kursziel von 9,00 Euro.

Doch auch diese Dividenden-Aktien sollten Anleger sich anschauen.

Hohe Dividenden bei diesen Aktien im Januar 2025

Tatsächlich zahlt auch das chinesische Unternehmen Industrial and Commercial Bank of China im Januar direkt die gesamte Jahresdividende in Höhe von etwa 7,07 Prozent. Zuletzt liefen China-Aktien ja wieder besser und diese Dividende kann vor Anleger schmackhaft sein. Man beachte aber bitte das allgemeine China-Risiko bei Aktien.

Ansonsten kann man sich die Ausschüttung des französischen Unternehmens TotalEnergies mit rund 5,09 Prozent Dividendenrendite anschauen. Das Öl-Unternehmen performte in den vergangenen Jahren gut und bietet schöne Dividenden. Und auch das spanische Öl-Unternehmen Repsol, was eine Dividendenrendite von 7,54 Prozent bietet, können Anleger sich anschauen. Allerdings lief die Repsol-Aktie in den letzten Jahren nur mittelmäßig abgesehen von der Dividende.

Hier haben Anleger aber jetzt einige Ideen, um mit schönen Dividenden ins neue Jahr zu starten.

Hinweis zu Dividenden im Januar 2025

Wichtig: Die obige Liste stellt nur eine Auswahl von Aktien dar, die sowohl im Januar 2025 ihren ex-Tag haben, als auch ihre Dividende zahlen. Es gibt weitere Aktien, die im Januar 2025 eine Dividende zahlen und auch einige Aktien, die ihren ex-Tag bereits hatten und dann bald bezahlen. Für Anleger ist es ja aber schön, wenn man sich die Aktien auch wirklich vorher noch ins Depot legen kann. Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im Januar. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche oder monatliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im Januar 2025 gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.

