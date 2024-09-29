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Wüstenrot & Württembergische

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WKN 805100
ISIN DE0008051004
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) - - - - -
    Nettogewinn (Mio) 188,90 144,00 121,00 36,00 140,54
    Gewinn/Aktie 2,01 1,54 1,29 0,36 1,48
    Dividende/Aktie 0,75 0,65 0,65 0,65 0,65
    Rendite (%) 5,12 4,44 4,46 5,58 4,87
    KGV 7,28 9,51 11,29 32,33 9,03
    KUV - - - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG) ist in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung, Kranken- und Lebensversicherung sowie auf den Gebieten Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung aktiv. Zudem werden Geschäfte in den Bereichen Städtebau, Hausbau und Immobilien betrieben. Zur W&W AG gehören mehrere große strategische Beteiligungen, und zwar die Wüstenrot Bausparkasse AG, die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH und die Wüstenrot Immobilien GmbH (Geschäftsfeld Wohnen) sowie die Württembergische Lebensversicherung AG, Württembergische Krankenversicherung AG und die Württembergische Versicherung AG (Geschäftsfeld Versicherung). Die Gesellschaft ist rückwirkend zum 1. Januar 1999 durch die Fusion der Württembergische AG Versicherungs-Beteiligungsgesellschaft (WürttAG) mit der Wüstenrot Beteiligungs-AG (WüBet) entstanden.

    Offizielle Webseite: https://www.ww-ag.com

    Aktionärsverteilung