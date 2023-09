Unternehmensprofil

Die Wüstenrot & Württembergische AG ist in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung, Kranken- und Lebensversicherung sowie auf den Gebieten Bausparen, Vermögensanlage, Wohnungs- und sonstige Finanzierungen aktiv. Zudem werden Geschäfte in den Bereichen Städtebau, Hausbau und Immobilien betrieben. Das operative Geschäft gliedert sich in die Bereiche Bausparen/Bank und Versicherung. Zur Management Holding Wüstenrot & Württembergische AG gehören vier große strategische Beteiligungen, und zwar die Wüstenrot Bausparkasse AG, Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, die börsennotierte Württembergische Lebensversicherung AG, die Württembergische Versicherung AG sowie mehrere kleinere Beteiligungen und Finanzanlagen. Die Gesellschaft ist rückwirkend zum 1. Januar 1999 durch die Fusion der Württembergische AG Versicherungs-Beteiligungsgesellschaft (WürttAG) mit der Wüstenrot Beteiligungs-AG (WüBet) entstanden.

Offizielle Webseite: www.ww-ag.com