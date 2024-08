Übersehen Anleger gerade diese geniale Aktie im Börsen-Trubel? Während Warren Buffett durch seine Verkäufe mit Apple Schlagzeilen macht, hat er es gerade auf eine ganz andere Aktie abgesehen und schlägt immer wieder zu. Das Besondere: Sie bringt bald neue Zahlen.

Warren Buffett machte jüngst Schlagzeilen, da er zahlreiche Aktien seiner größten Beteiligungen, Apple und der Bank of America, deutlich reudzierte. Manch einer vermutet sogar, das Orakel von Omaha könnte womöglich den Crash vorhergesehen haben, der vor allem am sechsten August richtig ins Rollen gekommen ist.

Es ist daher besonders interessant, wenn Warren Buffett hingegen bei einer anderen bestimmten Aktie das Gegenteil machte und kräftig nachkaufte. Das Besondere: Diese Aktie bringt am siebten August Zahlen. Sollten Sie jetzt noch zuschlagen?

Bei dieser Aktie kauft Warren Buffett immer wieder nach

Das erschütterte die ganze Wall Street: Nicht nur fiel auf, dass Warren Buffett jüngst immer wieder große Mengen seiner zweit größten Beteiligung, der Bank of America verkaufte. Am Wochenende wurde bekannt, dass das Orakel von Omaha fast die Hälfte seiner größten Beteiligung, iPhone-Konzern Apple, zum Stand vom Ende des zweiten Quartals verkaufte. Dafür kann es sicherlich eine Menge Gründe geben.

Auffällig ist aber, wenn der Börsen-Altmeister in dieser Zeit jedoch bei einer anderen Aktie kräftig zuschlug. Könnte sie womöglich seine Geheimstrategie sein, auf die er nun zu turbulenten Zeiten setzt? Und lohnt sich auch für Sie der Einstieg?

Bei der Aktie handelt es sich um das Energieunternehmen Occidental Petroleum. Ein Blick in die Bloomberg-Datenbank zeigt, dass Warren Buffett laut einer Einreichung vom 17. Juni über sieben Millionen neue Aktien der Firma hinzugekauft hat. Nicht nur das: Er hat im Juni sogar an neun aufeinanderfolgenden Tagen zugeschlagen. Laut „CNBC“ hatte Buffett vom fünften bis zum 17. Juni an jedem Handelstag Aktien von Occidental gekauft. So soll der Investor seine Beteiligung an dem Unternehmen auf einen Anteil von fast 29 Prozent erhöht haben.

Sollten Sie jetzt wie Warren Buffett diese Aktie kaufen?

Berkshire Hathaway schlug erstmals im ersten Quartal 2022 bei Occidental zu, heute ist sie eine der größten Positionen im Portfolio. Gegenüber CNBC sagte Buffett, dass er mit dem Kauf begonnen hätte, nachdem er einst die Mitschrift einer Telefonkonferenz gelesen habe. „Ich habe jedes Wort gelesen und gesagt, dass dies genau das ist, was ich tun würde", so Buffett. Außerdem führe der CEO von Occidental, Vicki Hollub, „das Unternehmen auf die richtige Weise“.

Seit Jahresanfang liegt die Aktie knapp sieben Prozent im Minus. Analysten raten im Durchschnitt mehrheitlich zum Halten der Aktie, sehen mit einem Kursziel von 72 US-Dollar allerdings eine Kurschance von 28 Prozent. Am siebten August bringt Occidental neue Zahlen zum jüngsten Quartal. Hier rechnen Analysten mit einem Plus vom Umsatz von knapp vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr – die vergangenen Quartale verzeichnete das Unternehmen hier Rückgänge. Der Gewinn je Aktie soll jedoch weiterhin schrumpfen, hier rechnen Analysten mit einem Minus von 3,3 Prozent auf 0,78 US-Dollar.

Aus Sicht von BÖRSE ONLINE müssen Anleger zwar vorsichtig sein – denn droht tatsächlich eine nachhaltige Rezession, könnte der weltweite Ölverbrauch zurückgehen, was Aktien wie der von Occidental Petroleum schaden könnte. Allerdings: Da Warren Buffett kräftig am Investieren ist, könnte der wohl beste Investor auch seine Gründe haben, damit zu rechnen, dass die Aktie steigt.

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top Positionen von Milliardären wie Warren Buffett, Bill Gates & Co. setzt

Oder lesen Sie auch: Weiß er mehr? Warum Warren Buffett mit dieser Aktion den Tech-Crash eingeläutet haben könnte

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.