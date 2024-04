An den Märkten wird es nach einer verlängerten Jahresauftaktrallye etwas unruhiger und nach den neuesten Nachrichten rechnen einige Anleger mit einem Rücksetzer. Diese stabilen Werte könnten das Portfolio im Fall eines Crashs stabil halten:

Defensive Geschäftsmodelle mit starken Bilanzen oder auch Gold haben sich in der Vergangenheit häufig dazu geeignet das Portfolio in schwierigen Phasen zu stabilisieren. Zwar lassen sich zweifelsfrei nicht alle Schwankungen eliminieren, doch ein Abbremsen ist für viele Anleger schon wichtig genug.

Stabile Werte, die das Portfolio in der Balance halten können

Ein Blick lohnt sich in diesem Kontext auf den BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index, in dem Titel schon in vergangenen Korrekturen bewiesen haben, dass sie Stabilität ins Portfolio bringen können. Drei Werte aus dem Index könnten gerade im aktuellen Kontext einen Blick wert sein:

Stabile Werte: Rheinmetall

Trotz einer kürzlichen Korrektur kann die Aktie von Rheinmetall genau der richtige Wert bei einem Abverkauf an den Märkten sein.

Hintergrund: Wegen der steigenden Zahl bewaffneter Auseinandersetzungen und Krisenherde auf der Welt dürfte Rheinmetall von diesen Problemen profitieren und abseits der großen Trends an der Börse seine Gewinne steigern.

Stabile Werte: Gold

Neben Rüstungsaktien wie Rheinmetall kann Gold Stabilität in das eigene Portfolio bringen. Der Krisenspeicher mit einem Jahrtausende langen Track-Rekord hat durch seine niedrige Korrelation zu Aktien in Krisen das Portfolio von Anlegern häufig abgesichert.

Trotz der neuen Rekordhochs bei Gold kann sich deswegen aktuell ein Kauf für Anleger lohnen, wenn man nicht ohne Absicherung in eine potenzielle Korrekturphase gehen möchte.

Stabile Werte: Berkshire Hathaway

Operative Exzellenz und ein breites Beteiligungsportfolio sind gute Argumente für die Aktie von Berkshire Hathaway in einer Abwärtsphase. Die Holding von Warren Buffett steht auf einer soliden Bilanz und ist dafür ausgerichtet Ewigkeiten zu überdauern.

Besonders interessant ist der Titel zudem wegen der dreistelligen Milliardensumme, die Star-Investor Warren Buffett aktuell in Cash hält und die im Zuge einer Marktkorrektur zu niedrigen Preisen investiert werden könnten.

