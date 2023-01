Förderprogramme in Amerika und Europa schieben die Branchen für regenerative Energien während der nächsten Jahre deutlich an. Welche Aktien stark profitieren werden.

Europa ist alarmiert. Es kritisiert die US-Regierung dafür, dass US-Firmen bei dem milliardenschweren Förderprogramm Inflation Reduction Act (IRA) für Elektromobilität und erneuerbare Energien bevorzugt werden, und denkt über eigene Möglichkeiten nach. Frankreichs Regierungschef Emmanuel Macron forderte auf einem EU-Gipfel eine „sehr starke, vor allem aber schnelle gesamteuropäische Antwort“. Amerikas Hilfen für Wasserstoff oder Batterien seien drei- bis viermal so hoch wie jene Europas. Die EU müsse das deshalb „matchen“. Die EU-­Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager bleibt pragmatisch und fordert, Beihilferechte zu ändern für „einfachere, schnellere und gezieltere“ Staatshilfen, vor allem Investitionen in die grüne Transformation der europäischen Wirtschaft.

Diese "grünen" Aktien profitieren

So oder so: Die Experten des US-Börsendiensts Bloomberg gehen davon aus, dass Amerikas Förderprogramm IRA und das von Brüssel auf den Weg gebrachte Programm REPowerEU das Wachstum bei regenerativen Energien deutlich anschieben werden. Analysten würden daher ihre Schätzungen bei Solar- und Energiespeicherspezialisten wie First Solar, Enphase oder Solaredge für 2023 und die folgende Jahre signifikant erhöhen. First Solar will seine Produktionskapazität bis 2024 mehr als verdreifachen. Das im März aufgelegte Zertifikat BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index mit Firmen aus der Solar-, Wind- und Wasserstoffbranche einschließlich Zulieferer entwickelt sich seit Mitte Juli besser als der DAX.

Weitere Impulse

Impulse für den Ausbau regenerativer Energien liefern inzwischen nicht nur Fördergelder, sondern auch niedrigere Kosten. Beispiel US-Solarparks: Die Kosten pro Megawattstunde (MWh) über den Betriebszyklus liegen laut Bloomberg bei 46 Dollar pro MWh ohne Batteriespeicher und bei 79 Dollar mit Speicher — im Vergleich zu mehr als 163 Dollar pro MWH, die US-Haushalte im September bezahlt haben. Solarstrom könne in den USA zur dominierenden Energiequelle werden.

