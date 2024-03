Unternehmensprofil

Akamai Technologies, Inc. ist einer der weltweit größten Service Provider für das Internet. Die angebotenen Lösungen untergliedern sich in die Bereiche Advertising Decision Solutions, Application Performance Solutions, Digital Asset Solutions, Dynamic Site Solutions, sowie Security and Protection Solutions. Zu den Kunden gehören einige der weltweit bekanntesten Konzerne, zum Beispiel Adobe, Apple, Audi, L'Oreal, Microsoft, MTV Networks, Philips oder SAP Standard Chartered Bank. Des Weiteren zählen zum Kundenkreis auch Regierungsstellen wie die Federal Emergency Management Agency, die US Air Force oder das US Department of Defense. Dabei ist das Unternehmen in mehr als 20 Büros in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien vertreten. Unterstützt wird Akamai durch seine mehr als 100 aktiven Vertriebspartner wie EDS, IBM Corporation, Verizon und Telefonica-Gruppe.

Offizielle Webseite: www.akamai.com