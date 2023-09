Unternehmensprofil

Die American Express Co. ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Zahlungsverkehr. Bekannt ist American Express vor allem für seine Kreditkarten und Traveller Cheques. Zusätzlich werden ergänzende Bankservices angeboten. Das Kerngeschäft basiert auf der weltweit bekannten Kreditkarte, die es in unterschiedlichen Varianten gibt, darunter Partner Cards und Kreditkarten für Vielflieger sowie Gold- und Platinkarten für wohlhabende Kunden. Das Karten-Angebot richtet sich neben Privatkunden auch an Unternehmen, die mit den Karten ihre Reisekosten überwachen können. Dem Einzelhandel, Restaurants und Unternehmen der Touristikbranche bietet American Express neben der Bereitstellung der Abrechnungslösungen Services im Bereich Marketing, Informationsmanagement und Kundenbindung. Das operative Geschäft gliedert sich in die drei Segmente Global Consumer Services Group (GCSG), Global Commercial Services (GCS) und Global Merchant and Network Services (GMNS).

Offizielle Webseite: www.americanexpress.com