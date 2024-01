Dividende vom Feinsten: Warren Buffett kassiert mit nur sieben Aktien jeden Tag fast zwölf Millionen Dollar an Dividende – diese Ausschüttungsgiganten stecken dahinter

Er gilt als der wohl beste Investor der Welt: Warren Buffett (93). Und das nicht ohne Grund. Mit seinen Investments bei Berkshire Hathaway erzielte Warren Buffett Renditen, von denen der Gesamtmarkt nur träumen konnte.

Ein Merkmal, das Buffett besonders auszeichnet: Er hat ein richtiges Händchen für die richtige Auswahl an Aktien. Besonders in seinen Augen unterbewertete Unternehmen mit breitem Burggraben und solidem Geschäftsmodell schaffen es häufig in sein Portfolio. Mit dabei: Geniale Dividenden-Zahler.

Ein Blick auf sein Portfolio zeigt: Mit seinen sieben größten Positionen im Portfolio von Berkshire Hathaway verdient Buffett ein Vermögen. Genauer gesagt: Zwölf Millionen Dollar pro Tag.

12 Millionen Dollar täglich mit diesen Dividendenassen

Apple, die Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron, Occidental Petroleum und Kraft Heinz: Diese sieben Aktien sind nicht nur die aktuell sieben größten Positionen im Portfolio von Berkshire Hathaway. Sie bringen Warren Buffett auch ein echtes Vermögen an Dividenden (und das sind bei Weitem nicht die einzigen Dividenden-Aktien, die er besitzt).

Pro Jahr verdient er mit ihnen rund 4,3 Milliarden Dollar an Dividende. Das sind in der Theorie umgerechnet 11,8 Millionen Dollar pro Tag – fast zwölf Millionen Dollar. Allein pro Stunde verdient Buffett nur durch die Dividende dieser Aktien fast 500.000 Dollar.

Natürlich kann nicht jeder so viele Aktien halten wie Warren Buffett, um am Ende so viel Dividende wie er zu bekommen. Aber: Dennoch handelt es sich bei diesen Buffett-Favoriten um sorgsam ausgewählte Aktien, die nicht nur hohe Kursgewinne, sondern auch noch hohe Ausschüttungen versprechen. Anleger können also auch mit kleineren Beträgen deutlich profitieren.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.