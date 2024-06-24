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Anglo American

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WKN A0MUKL
ISIN GB00B1XZS820
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 19,40 18,62 27,29 30,65 35,12
    Nettogewinn (Mrd) 1,67 0,89 -2,79 1,34 6,02
    Gewinn/Aktie - - -2,53 0,23 3,72
    Dividende/Aktie - - 0,64 0,96 1,98
    Rendite (%) 2,07 0,91 1,92 3,37 4,45
    KGV 19,48 37,48 - 123,96 11,95
    KUV 1,67 1,72 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Anglo American PLC gehört zu den führenden Bergbauunternehmen weltweit. Die operative Tätigkeit erstreckt sich auf den Abbau von Eisenerz und Mangan, Hüttenkohle, Kraftwerkskohle, Kupfer, Nickel, Niobium, Phosphat, Platin und Diamanten und umfasst auch die Weiterverarbeitung dieser Rohstoffe. Bei Eisenerz sieht sich Anglo American mit seinen Aktivitäten in Südafrika und Brasilien als viertgrößter Produzent und bei Hüttenkohle mit seinen Abbauaktivitäten in Australien als drittgrößter Exporteur weltweit. Der Konzern agiert sowohl in Afrika als auch in Lateinamerika. Zum Portfolio zählt zudem eine 85%-Beteiligung an dem weltweit größten Diamanten-Konzern De Beers. Mit der Marke Tarmac ist Anglo American mit den Produkten Asphalt, Mörtel und Leim in Großbritannien Marktführer. Die Wurzeln der Gesellschaft reichen in das Jahr 1917 zurück. Der in Großbritannien registrierte Konzern ist sowohl in London als auch im südafrikanischen Johannesburg über ein Zweitlisting an der Börse notiert.

    Offizielle Webseite: https://www.angloamerican.com

    Aktionärsverteilung