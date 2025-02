Die Nachfrage nach fortschrittlichen Halbleitern könnte in diesem und dem nächsten Jahr kräftig anziehen. Einige Aktien können überproportional steigen. Eine große Hürde muss die Industrie aber noch nehmen.



Eine neue Studie bestätigt das, was viele Anleger schon vermuten. Der Hype um KI wird die Nachfrage nach fortschrittlichen Halbleiterlösungen deutlich steigern, wie das Capgemini Research Institute in einer Analyse unter dem Titel "The semiconductor industry in the AI era: innovating for tomorrow's demands" untermauert.

Den Angaben der Studie zufolge soll die Nachfrage nach KI-Chips, kundenspezifischen integrierten Schaltkreisen und speicherintensiven Bauelementen schon in den nächsten Monaten explodieren. So erwartet eine große Mehrheit der nachgelagerten Unternehmen (81%), dass die eigene Nachfrage innerhalb der nächsten zwölf Monate um 21 Prozent steigen wird. Bis Ende 2026 spricht die Studie sogar von einer Steigerung in dem Segment um 29 Prozent.



Das sind die Profiteure des Hypes um KI-Chips

Die Aktien aus der Branche, die von diesem Wachstumsschub besonders profitieren dürften, sind für Anleger keine Unbekannten. Gerade im Bereich der speziellen KI-Chips dominieren Konzerne wie ASML, Nvidia oder TSMC. An der Börse trauen die Experten an der Wall Street den Papieren im Schnitt in der Spitze noch ein Kurswachstum von über 30 Prozent zu.

Die Titel finden Sie auch gesammelt im Chip Power Index von BÖRSE ONLINE. Der Aktienkorb ermöglicht ein diversifiziertes Investment in das boomende Geschäft. Damit es aber weiter bergauf geht, müssen die Hersteller jetzt eine weitere Herausforderung meistern.



Können die Chip-Unternehmen die Nachfrage decken?

Denn in der Studie wird auch erwähnt, dass drei von zehn Unternehmen glauben, dass das Chipangebot nicht ausreichen wird. „Die Halbleiterindustrie steht vor großen Herausforderungen: Kunden verlangen personalisierte und intelligente Produkte. KI wird ein Bestandteil in nahezu allen Geräten werden. Dies erfordert auf breiter Basis leistungsfähige, effiziente und maßgeschneiderte Chips. Gleichzeitig steht die Halbleiterbranche unter hohem Innovations- und Kostendruck.", berichtet Peter Fintl, Vice President Technology & Innovation bei Capgemini Engineering in Deutschland.

Damit die Konzerne von dem Wachstum also maximal profitieren können, müssen die Rahmenbedingungen verbessert werden. Dann aber dürften Anleger mit den Chip-Aktien noch eine Menge Spaß haben.



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.