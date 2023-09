Unternehmensprofil

Die Axel Springer AG ist traditionell einer der großen europäischen Verlage mit Zeitungen und Zeitschriften und versteht sich heute als integriertes Print-, Online- und Web-TV-Unternehmen, das journalistische Inhalte cross- und multimedial verbreitet. Das Informationsangebot richtet sich an Internetnutzer, Leser, Zuschauer und Werbekunden. Der Konzern befindet sich seit geraumer Zeit in einem Wandlungsprozess vom klassischen Printverlag zu einem integrierten Multimediakonzern. Nachdem 2012 erstmals die digitalen Umsätze die analogen überschritten hatten, trägt der Konzern der neuen Ausrichtig Rechnung und untergliedert sein operatives Geschäft seit dem Geschäftsjahr 2013 in die drei strategischen Segmente "Bezahlangebote", "Vermarktungsangebote" und "Rubrikenangebote" sowie das Segment "Services/Holding". Künftig will sich Axel Springer als führendes digitales Medienunternehmen profilieren und arbeitet an der Transformation weg vom papiernen hin zum bezahlten digitalen Journalismus.

Offizielle Webseite: www.axelspringer.de