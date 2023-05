Diese 10 deutschen Aktien weisen ausschließlich Kaufempfehlungen der Analysten auf und haben damit alle ein perfektes Rating. Zudem bieten diese deutschen Aktien bis zu 295 Prozent Kurspotenzial. Um welche Aktien es sich handelt. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

10 deutsche Aktien mit einem perfekten Rating

Deutsche Aktien

Keine deutschen Aktien haben bessere Bewertungen als diese 10 Papiere. Denn alle weisen ausschließlich Kaufempfehlungen der Analysten bei Bloomberg auf. Niemand rät zum Halten oder Verkaufen. Dabei sammelt der Finanznachrichtendienst die Analysen der Aktienexperten und speist sie in seine Datenbank ein. Einziger Nachteil: Manche Analysen können etwas alt sein. Bloomberg achtet darauf, dass keine älter als 12 Monate ist. Doch es gibt keine Garantie dafür, dass alle Analysten immer sehr zeitnah ihre Analysen überarbeiten und Kursziele anpassen. Anleger bedenken das. Dennoch sehen Sie hier auch das beste Kursziel der Analysten und wie viel Potenzial die einzelnen Aktien bis zu diesem besten Kursziel haben. Doch eignen sich wirklich alle der obigen 10 Aktien zum Kauf?

Diese Aktien mit perfektem Rating können Anleger kaufen

Die erste Aktie auf der Liste ist Medios. 7 Analysten raten zum Kaufen, was zu einem perfekten Rating von 5,0 führt. Würden alle Analysten zum Verkauf raten, stünden hier 1,0. Zudem weist Medios laut Bloomberg 96,14 Prozent Kurspotenzial bis 33,50 Euro auf. Auch BÖRSE ONLINE rät zum Kauf der Medios-Aktie mit einem Kursziel von 32 Euro. Einen Stopp setzen Anleger bei 13,90 Euro.

Das IT-Unternehmen Kontron weist aktuell ein Kursziel von 55 Euro auf. Auch hier rät BÖRSE ONLINE zum Kauf, Anleger sollten aber mit angezogener Handbremse agieren und den Stopp eng ziehen.

Doch als nächstes kommt mit BayWa ein Gemischtwarenladen. Das Unternehmen ist im Handel, in der Logistik, in der Agrarwirtschaft, der Digitalisierung, Energie und dem Bau engagiert. Bei Bloomberg raten sieben Analysten zum Kauf mit einem durchschnittlichen Kursziel von 55,07 Euro, was ein Potenzial von 44 Prozent bedeutet. Und auch BÖRSE ONLINE rät zum Kauf mit einem Kursziel von 56 Euro. Anleger setzen einen Stopp bei 32 Euro.

Bei dem Immobilien-Unternehmen Accentro wird es etwas kniffliger. Denn wir raten lediglich zum Beobachten der Aktie, nachdem sie stark gefallen war. Bei Bloomberg raten fünf Analysten zum Kauf mit 295 Prozent Kurspotenzial. Ob das aber realistisch ist und alle Analysten bereits ihre Kursziele angepasst haben, ist fraglich. Anleger agieren sehr vorsichtig.

Und haben Sie schon mal etwas vom deutschen Unternehmen Cherry gehört? Dieses stellt Tastatur-Switches und weitere Office-Anwendungen her. Dabei raten auch hier alle Analysten zum Kauf, auch wenn die Aktie schon seit Jahren leiden muss. Dennoch geben die Analysten bei Bloomberg ein Kursziel von 11,04 Euro aus, was ein Potenzial von 148 Prozent bedeutet. Auch BÖRSE ONLINE rät zum Kauf mit einem Kursziel von 10 Euro und einem Stoppkurs bei 4,50 Euro.

Diese Aktien können Anleger kaufen und hier ist Vorsicht angebracht

Vorsichtig sollten Anleger beim Papier von Brain Biotech sein. Hier lohnt sich aktuell ein Beobachten. Ebenso bei Adesso. Wir raten nicht zum Kauf, aber die Analysten bei Bloomberg tun es mit einem Kursziel von 200,40 Euro und 52 Prozent Potenzial.

Zugreifen können Sie bei SFC Energy. Das Wasserstoff-Unternehmen ist im Aufwind und BÖRSE ONLINE rät zum Kauf mit einem Kursziel von 30 Euro. Einen Stopp setzen Anleger bei 17,40 Euro.

Kaufen können Anleger auch die Hornbach Holding. Hier raten 5 Analysten beim Bloomberg zum Kauf mit einem Potenzial von 49 Prozent. Auch BÖRSE ONLINE rät dazu mit einem Kursziel von 95 Euro und einem Stopp bei 48 Euro.

Zuguterletzt schaffte es noch Dermapharm auf die Liste der Aktien mit einem perfekten Rating. Zwar war die Aktie bei uns durch den Stoppkurs gefallen, doch wir raten wohl weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 65 Euro. Die Analysten bei Bloomberg sind etwas skeptischer mit einem Kursziel von 57 Euro und somit 30,14 Prozent Potenzial.

Übrigens, lesen Sie auch: Sehr niedriges KCV und viel Cash – Diese 20 unterbewerteten US-Aktien schwimmen im Geld

oder: 5 deutsche Aktien mit dem besten Analysten-Rating und bis zu 82 Prozent Kurspotenzial