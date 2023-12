Unternehmensprofil

Die Bertrandt AG bezeichnet sich als einen der führenden Engineering-Partner in Europa. Das Leistungsspektrum in der Automobilindustrie reicht dabei von der Entwicklung einzelner Komponenten über komplexe Module und Systeme bis hin zu Derivaten mit umfassenden, an die Entwicklung angrenzenden Dienstleistungen. Zu den Kunden zählen laut dem Unternehmen nahezu alle europäischen Hersteller sowie bedeutende Systemlieferanten. In der Luftfahrt ist Bertrandt vorwiegend im Bereich Struktur-, Cabin- und Systementwicklung in transnationalen Projekten tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über die Tochtergesellschaft Bertrandt Services GmbH deutschlandweit Leistungen für weitere Branchen wie die Energie, Elektro-/Medizintechnik und den Maschinen-/Anlagenbau sowie technische und kaufmännische Services und Projektlösungen. Damit gliedert sich das Geschäft von Bertrandt in die drei Segmente "Digital Engineering", "Physical Engineering" und "Elektrik/Elektronik".

Offizielle Webseite: www.bertrandt.com