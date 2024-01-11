Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Bertrandt

%
H T
WKN 523280
ISIN DE0005232805
Börse -
Stand -
Bertrandt Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Bertrandt

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Bertrandt

    dpa-AFX News zu Bertrandt

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Bertrandt

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 959,12 927,35 987,56 1.186,88 1.169,55
    Nettogewinn (Mio) 21,82 -23,47 -53,81 -77,17 30,44
    Gewinn/Aktie 1,79 -2,68 -5,32 -7,64 3,01
    Dividende/Aktie 0,63 0,51 - 0,25 1,20
    Rendite (%) 7,42 6,02 - 1,21 2,76
    KGV 3,95 - - - 14,47
    KUV 0,09 0,09 0,18 0,18 0,38

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Bertrandt AG bezeichnet sich als einen der führenden Engineering-Partner in Europa. Das Leistungsspektrum in der Automobilindustrie reicht dabei von der Entwicklung einzelner Komponenten über komplexe Module und Systeme bis hin zu Derivaten mit umfassenden, an die Entwicklung angrenzenden Dienstleistungen. Zu den Kunden zählen laut dem Unternehmen nahezu alle europäischen Hersteller sowie bedeutende Systemlieferanten. In der Luftfahrt ist Bertrandt vorwiegend im Bereich Struktur-, Cabin- und Systementwicklung in transnationalen Projekten tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über die Tochtergesellschaft Bertrandt Services GmbH deutschlandweit Leistungen für weitere Branchen wie die Energie, Elektro-/Medizintechnik und den Maschinen-/Anlagenbau sowie technische und kaufmännische Services und Projektlösungen. Damit gliedert sich das Geschäft von Bertrandt in die drei Segmente "Digital Engineering", "Physical Engineering" und "Elektrik/Elektronik".

    Offizielle Webseite: https://www.bertrandt.com

    Aktionärsverteilung