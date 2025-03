Vor allem Chip-Aktien aus den USA erleben derzeit eine Talfahrt der Gefühle. Von Nvidia bis Marvell crashen die Tech-Papiere. Ist das jetzt eine große Chance für Anleger?



Ja, US-Zölle machen auch nicht vor amerikanischen Chip-Aktien halt. Zumindest die Angst vor den Auswirkungen über verschärfte Exportbeschränkungen für Chips und der zunehmende Wettbewerb durch China, wo neben DeepSeek auch Alibaba ein neues KI-Modell vorgestellt hat, lassen Aktionäre von Nvidia und Co nicht ruhig schlafen.

Die heiß gelaufene Branche bekommt aktuell eine kalte Dusche. Trotz solider Geschäftszahlen verzeichnete am Donnerstag schon Marvell Technology einen dramatischen Einbruch von zwischenzeitlich 17 Prozent, der auch viele andere Papiere wie AMD oder Qualcomm mit in den Abgrund zog. Die hohen Erwartungen der Anleger an die Fortschritte bei dem Thema KI können die meisten Papiere gar nicht mehr erfüllen. Womöglich ist der Rücksetzer aber auch ein Segen für Neueinsteiger und Zukäufer.



Broadcom macht vor, wie es auch an der Börse gehen kann

Denn trotz der schwierigen Marktumstände hat der Tech-Markt natürlich weiterhin viel Potenzial. Das US-Tech-Unternehmen Broadcom konnte am Freitag trotz des Gegenwindes mit seiner Ankündigung, schneller als gedacht wachsen zu wollen, für einen Befreiungsschlag sorgen. Lag das Papier zuvor noch 30 Prozent unter dem letzten Rekordhoch, folgte nach dem Ausblick ein Kurscomeback mit einem Plus von zwölf Prozent. Eine ähnliche Entwicklung könnten auch andere abgestrafte Papiere nehmen, denn der Hype um KI ist nicht plötzlich verschwunden. Eher werden viele Titel jetzt zu vernünftigeren Preisen gehandelt.



So investieren Sie in die Chip-Branche

Denn Halbleiter stecken schon heute in fast allen technischen Geräten und sind der Motor der KI-Revolution, deren Umsatzspitze laut Experten noch lange nicht erreicht sein soll. Vor allem ein breit gestreutes Investment in die Chip-Branche kann sich also lohnen.

Bei BÖRSE ONLINE ist das beispielsweise mit dem Chip Power Index möglich, der 15 attraktive Werte wie Infineon oder ASML in einem Aktienkorb vereint. Und die Aktie von Broadcom finden Sie auch im Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE. Für einen Abgesang auf Tech- und KI-Aktien ist es definitiv noch zu früh.



