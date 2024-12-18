Unternehmensprofil

Die Coterra Energy Inc. (zuvor Cabot Oil & Gas Corporation) ist ein unabhängiges Öl- und Gasunternehmen, das sich mit der Erschließung, Exploration und Produktion von Öl, Erdgas und NGLs beschäftigt. Die Anlagen der Gesellschaft konzentrieren sich auf Gebiete mit bekannten Kohlenwasserstoffressourcen, die sich für wiederholbare Erschließungsprogramme mit mehreren Bohrungen eignen. Regional ist Coterra Energy auf das US-amerikanische Festland fokussiert.

Offizielle Webseite: https://www.cabotog.com