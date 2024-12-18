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Cabot Oil & Gas

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WKN 881646
ISIN US1270971039
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) - - 7,65 5,46 5,91
    Nettogewinn (Mrd) 2,46 - 1,72 1,12 1,63
    Gewinn/Aktie 3,95 - 2,25 1,51 2,14
    Dividende/Aktie - 1,04 0,88 0,84 1,17
    Rendite (%) - 3,20 3,34 3,29 4,58
    KGV 8,24 - 11,70 16,91 11,93
    KUV - - 2,63 3,45 3,24

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Coterra Energy Inc. (zuvor Cabot Oil & Gas Corporation) ist ein unabhängiges Öl- und Gasunternehmen, das sich mit der Erschließung, Exploration und Produktion von Öl, Erdgas und NGLs beschäftigt. Die Anlagen der Gesellschaft konzentrieren sich auf Gebiete mit bekannten Kohlenwasserstoffressourcen, die sich für wiederholbare Erschließungsprogramme mit mehreren Bohrungen eignen. Regional ist Coterra Energy auf das US-amerikanische Festland fokussiert.

    Offizielle Webseite: https://www.cabotog.com

    Aktionärsverteilung