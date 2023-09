Unternehmensprofil

Cabot Oil & Gas Corporation mit Sitz in Houston, Texas, ist ein führendes unabhängiges Explorations- und Produktionsunternehmen in Nordamerika. Die Reserven der Gesellschaft befinden sich sowohl in konventionellen als auch in nichtkonventionellen Feldern im Osten, im Westen (Rocky Mountain und Mid-Continent), an der Golfküste (Süd- und Ost-Texas nach North Louisiana) und in Kanada. Zum 31. Dezember 2007 verfügte Cabot über rund 1,6 Tcfe nachgewiesene Reserven in vier Kernregionen: Golfküste, Westen (Rocky Mountains und Mid-Continent), Osten und Kanada. Ungefähr 97 % der Reserven und 94 % der Produktion entfallen auf Erdgas. Das Unternehmen betreibt rund 3.100 Meilen Pipelines und 4 Milliarden Kubikfuß Speicherkapazität in der Region Ost. Cabot setzt den Ausbau der Produktionsbasis fort durch aktive Entwicklungsprogramme in allen Regionen.

Offizielle Webseite: www.cabotog.com