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Calida Holding AG

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WKN A1JJES
ISIN CH0126639464
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CHF)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 213,63 206,07 218,98 233,53 311,65
    Nettogewinn (Mio) 12,85 11,00 10,99 14,91 -66,50
    Gewinn/Aktie 1,65 1,49 1,50 1,96 -7,90
    Dividende/Aktie 0,49 0,45 0,25 0,66 0,60
    Rendite (%) 2,51 1,96 2,10 2,78 2,08
    KGV 8,33 9,58 7,93 12,13 -
    KUV 0,41 0,44 0,41 0,78 0,80

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Calida Holding AG ist Obergesellschaft einer Firmengruppe, die sich zu den international führenden Anbietern von luxuriöser Lingerie und hochwertiger Tag- und Nachtwäsche zählt. Das operative Geschäft gliedert sich in die Marken Calida und Aubade. Calida gehört in Europa zu den führenden Marken von Tag- und Nachtwäsche für Damen, Herren und Kinder. Zusätzlich wird eine kleine Badekollektion angeboten. Aubade, gegliedert in die Bereiche Damendessous sowie Luxusdessous & Ocean, hat sich als Luxusmarke für Dessous weltweit einen Namen gemacht. In rund 70 Ländern werden beide Marken über den gehobenen Fachhandel, führende Warenhäuser sowie eigene Calida- bzw. Aubade-Stores vertrieben.

    Offizielle Webseite: https://www.calidagroup.com

    Aktionärsverteilung