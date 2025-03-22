Calida Holding AG
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WKN A1JJES
ISIN CH0126639464
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Calida Holding AG
dpa-AFX News zu Calida Holding AG
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EQS-Adhoc: CALIDA Holding AG: Operative Exzellenz als neuer strategischer Fokus - EBIT-Marge von 10% als Ziel bis 2026 - Fokussierung Online-Geschäft auf Konzernmarken - Wertberichtigung bei COSABELLA (deutsch)
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EQS-Adhoc: CALIDA GROUP erwartet leicht tieferen Umsatz - Devestition von ERLICH TEXTIL - Felix Sulzberger wird exekutiver Verwaltungsratspräsident (deutsch)
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EQS-Adhoc: CALIDA Holding AG: CALIDA GROUP ernennt Dave Müller zum Chief Financial Officer (deutsch)
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EQS-Adhoc: Veränderungen im Verwaltungsrat und Rücktritt des CEO der Calida Holding AG (deutsch)
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DGAP-Adhoc: CALIDA Holding AG: Veränderungen in der Geschäftsleitung der CALIDA GROUP (deutsch)
Kennzahlen (in CHF)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|213,63
|206,07
|218,98
|233,53
|311,65
|Nettogewinn (Mio)
|12,85
|11,00
|10,99
|14,91
|-66,50
|Gewinn/Aktie
|1,65
|1,49
|1,50
|1,96
|-7,90
|Dividende/Aktie
|0,49
|0,45
|0,25
|0,66
|0,60
|Rendite (%)
|2,51
|1,96
|2,10
|2,78
|2,08
|KGV
|8,33
|9,58
|7,93
|12,13
|-
|KUV
|0,41
|0,44
|0,41
|0,78
|0,80
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Calida Holding AG ist Obergesellschaft einer Firmengruppe, die sich zu den international führenden Anbietern von luxuriöser Lingerie und hochwertiger Tag- und Nachtwäsche zählt. Das operative Geschäft gliedert sich in die Marken Calida und Aubade. Calida gehört in Europa zu den führenden Marken von Tag- und Nachtwäsche für Damen, Herren und Kinder. Zusätzlich wird eine kleine Badekollektion angeboten. Aubade, gegliedert in die Bereiche Damendessous sowie Luxusdessous & Ocean, hat sich als Luxusmarke für Dessous weltweit einen Namen gemacht. In rund 70 Ländern werden beide Marken über den gehobenen Fachhandel, führende Warenhäuser sowie eigene Calida- bzw. Aubade-Stores vertrieben.
Offizielle Webseite: https://www.calidagroup.com