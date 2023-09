Unternehmensprofil

Die Calida Holding AG ist Obergesellschaft einer Firmengruppe, die sich zu den international führenden Anbietern von luxuriöser Lingerie und hochwertiger Tag- und Nachtwäsche zählt. Das operative Geschäft gliedert sich in die Marken Calida und Aubade. Calida gehört in Europa zu den führenden Marken von Tag- und Nachtwäsche für Damen, Herren und Kinder. Zusätzlich wird eine kleine Badekollektion angeboten. Aubade, gegliedert in die Bereiche Damendessous sowie Luxusdessous & Ocean, hat sich als Luxusmarke für Dessous weltweit einen Namen gemacht. In rund 70 Ländern werden beide Marken über den gehobenen Fachhandel, führende Warenhäuser sowie eigene Calida- bzw. Aubade-Stores vertrieben.

Offizielle Webseite: www.calidagroup.com