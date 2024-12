Mit diesen Aktien erhalten Anleger via Ausschüttung nicht nur Cash auf das eigene Konto, sondern können zusätzlich noch Dividenden in Form von Sachprämien, Rabatten & Co. erhalten. Diese Aktien sollten Sie dafür ganz besonders im Blick haben.

Neben der klassischen Dividende gibt es an der Börse eine eher seltene Form der Ausschüttung, die den meisten Anlegern kaum bekannt ist: die Sachdividende.

Hierbei erhalten Anleger Geschenke von Unternehmen, Rabatte oder ikonische Goodys. Gerade in der Weihnachtszeit kann es sich deswegen lohnen, auf solche Sachdividenden zu blicken. Fünf bekannte Unternehmen, die diese zahlen, gibt es im Folgenden:

Sachdividende bei LVMH:

So bietet etwa die bei Anlegern beliebte Luxusholding LVMH einen exklusiven Aktionärsklub, durch den man Zugang zu einigen Weinführungen in Frankreich und zu vergünstigten Angeboten im Online-Shop erhält. Alles, was es dafür braucht, ist eine einzige Aktie des Unternehmens.

Sachdividende bei Calida:

Eine enorm beliebte Sachdividende ist die der Schweizer Bekleidungsfirma Calida, die in jedem Jahr Schlafanzüge im Wert von 100 CHF verschenkt. Alles, was es dazu braucht, sind 20 Aktien, die ins Aktionärsregister eingetragen werden.

Sachdividende bei Sixt:

Wer häufig Autos mietet, der kann massiv vom Aktionärsrabatt der Firma Sixt profitieren. Es reicht lediglich eine einzige Aktie (ca. 60 Euro), um bei jeder Buchung 15 bis 20 Prozent Rabatt auf die Mietwagenmodelle zu erhalten.

Sachdividende bei Lindt:

Die bekannteste Sachdividende überhaupt ist der Schokoladenkoffer der Firma Lindt, den es jährlich auf der Hauptversammlung gibt und der 3–5 Kilogramm des Naschwerks enthält. Einziges Problem: Eine Aktie von Lindt kostet um die 100.000 Euro.

Sachdividende bei Carnival:

Bei vielen Kreuzfahrtgesellschaften wie Carnival Cruise gibt es ebenfalls die Chance, sich attraktive Sachdividenden zu sichern. Wer hier 1.000 Aktien des Unternehmens hält, der kann bei jeder Reise als Sachdividende bis zu 200 Euro Boardguthaben (je nach Länge der Reise erhalten).

