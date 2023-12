Ob Pyjama, Mietwarenrabatte oder eine Führung durch französische Weinkeller – durch die Sachdividenden, die einige Unternehmen Aktionären bieten, ist einiges möglich. Das ist jetzt das ideale Geschenk für das kommende Weihnachtsfest:

Neben einer Ausschüttung in Geld bieten einige wenige Unternehmen auch sogenannte Sachdividenden an. Dies können Geschenke an Aktionäre sein, Rabatte auf die eigenen Dienstleistungen oder exklusive Services, die nur Investoren zugutekommen.

Gerade zum anlaufenden Weihnachtsfest können diese Aktien mit einer Sachdividende interessant sein, könnten sie sich doch als das langfristig beste Geschenk unter allen Konsumgütern erweisen.

Sachdividenden mit diesen Aktien erhalten

Besonders auf diese Aktien mit interessanten Sachdividenden sollten Anleger daher ein Auge vor dem Heiligen Abend werfen:

Sachdividende von LVMH

Der weltberühmte Luxusgüterkonzern aus Frankreich bietet seinen Anteilseigner einen ganz besonderen und bisher noch relativ unbekannten Service an, nämlich den LVMH Aktionärsclub. Alles, was dafür nötig ist, ist eine Aktie des Unternehmens (ca. 700 Euro aktuell). Mit der Kaufabrechnung kann man sich in den Club eintragen lassen und erhält von nun an nicht nur hauseigenen Champagner und Wein zu vergünstigten Preisen, sondern kann sich auch bei einer Reise nach Frankreich eine kostenlose Führung und Verkostung in den Moet Weingütern buchen.

Sachdividende von Carnival Cruise Line

Wer allerdings lieber auf Kreuzfahrten geht, der kann einen Blick auf den Aktionärsrabatt der Carnival Cruise Lines werfen. Besitzer von mindestens 100 Anteilen (ca. 1400 Euro) erhalten pro Kreuzfahrt bis zu 200 Euro Bordguthaben, das für Essen, Drinks, Freizeit und Zimmerservice ausgegeben werden kann.

Sachdividende von Calida

Die wohl beliebteste Sachdividende ist der Calida-Schlafanzug, der im Wert von 80 Euro jährlich frei Haus (auch nach Deutschland) geliefert wird. Dazu muss man 20 Aktien des Unternehmens (ca. 600 Euro) in das Schweizer Aktionärsregister eintragen lassen. Danach erhält man jährlich vom Hersteller für Nacht- und Unterwäsche im Mai einen Pyjama nach Wahl.

Sachdividende von Sixt

Wer oft einen Mietwagen benötigt, der hat sicher beim Blick auf die letzte Abrechnung schlucken müssen. Deswegen könnte der SIXT Aktionärsrabatt interessant sein. Mit nur einer Namensaktie des Unternehmens aus München (ca. 60 Euro) kann man sich einen 20-prozentigen Nachlass auf viele Mietwagen der Flotte sichern. Dazu muss nur die Kaufabrechnung beim Support auf der Website des Autovermieters eingereicht werden.

