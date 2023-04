An Ostern sind nicht nur Eier und Geschenke ein gutes Präsent. Sondern besonders auch Aktien über die man sich selbst und die Liebsten auch noch in Jahren freuen können. Diese drei Titel gehören deswegen definitiv ins Osternest.

Wer seinen Lieben und auch vielleicht sich selbst ein Geschenk machen will, welches über eine kurzfristige Freude hinausgeht, der kann ein paar Aktien ins Osternest legen. Diese können aus verschiedenen Gründen über viele Jahre eine Freude machen. Denn sie können Kurssteigerungen und Dividenden bringen. Und auch zum Beispiel Kinder an den Kapitalmarkt heranführen.

3 Aktien für das Osternest

Vor allem diese drei Titel sind dabei sehr interessant und könnten für Anleger aus einigen Gründen heraus einen Blick wert sein:

Berkshire Hathaway – Der alte Mann und das Geld

Gerade bei Anfängern lohnt sich bei Turbulenzen, die man in den vergangenen Monaten an den Märkten erlebt hat, ein Blick auf eines der am besten geführten Unternehmen der Welt. Die Rede ist von Berkshire Hathaway.

Auch wenn Warren Buffett ständig in den Medien erscheint, macht er am Ende des Tages doch nichts anderes als Unternehmen zu kaufen und für immer zu halten, was auch zum Erfolg seiner eigenen Aktie massiv beigetragen hat.

Calida – Der gratis Schlafanzug

Doch nicht nur das Investieren macht große Freude, sondern auch wenn das Investment dann wieder etwas zurückgibt, zum Beispiel in Form von Dividenden. Eine ganz besondere Ausschüttung nimmt dabei der Schweizer Modehersteller Calida vor.

Wer 20 Aktien des Unternehmens (ca. 900 Euro) ins Schweizer Aktionärsregister eintragen lässt, der erhält jährlich drei Prozent Dividende und einen Schlafanzug im Wert von bis zu 80 Euro frei Haus geliefert. Ein Geschenk an dem man sich also noch Jahre später erfreuen kann.

Mondelez – Wenn alle anderen Schokohasen kaufen

Aber Ostern ist nicht nur ein Feiertag, um sich zu beschenken, sondern auch um erfolgreiche Geschäftsmodelle bei der Arbeit zu beobachten. Denn in den Körben der Kinder findet sich vor allem eines: der Schokoladenhase.

Eine passende Aktie, mit der man jährlich von dem Verkauf der immer teurer werdenden Kinderträume profitieren kann, wäre Mondelez aus den USA, die unter anderem Marken wie Milka vertreiben.

So eignen sich diese drei Aktien fürs Ostern nicht nur in finanzieller Hinsicht.

Übrigens: Wenn Sie Geld für Ihre Kinder, Enkel oder Patenkinder anlegen wollen, dann empfehlen wir den kostenlosen BÖRSE ONLINE Kinder-Depot-Vergleich für Sie.