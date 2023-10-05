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Canadian Natural Resources

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WKN 865114
ISIN CA1363851017
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CAD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 41,18 44,64 38,76 35,66 35,97
    Nettogewinn (Mrd) 8,94 11,19 10,82 6,11 8,23
    Gewinn/Aktie 4,97 5,33 5,17 2,87 7,54
    Dividende/Aktie 2,60 2,50 2,35 2,35 3,70
    Rendite (%) 3,89 3,74 5,05 5,30 8,52
    KGV 12,98 11,42 8,99 15,46 5,76
    KUV 2,84 2,92 2,50 2,63 2,59

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Canadian Natural Resources Ltd ist eines der größten unabhängigen Erdöl- und Erdgasexplorations-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen in der Welt. Eigenen Angaben zufolge hat das Unternehmen eine effektive und effiziente, diversifizierte Kombination an Vermögenswerten in Nordamerika, der Nordsee und Offshore Afrika. Die ausgewogene Mischung aus Erdgas, leichtem Rohöl, schwerem Rohöl, Bitumen und synthetischem Rohöl stellt eines der stärksten und vielfältigsten Vermögensportfolios aller Energieproduzenten der Welt dar, wie das Unternehmen weiter berichtet.

    Offizielle Webseite: https://www.cnrl.com

    Aktionärsverteilung