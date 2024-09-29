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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

CEWE

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WKN 540390
ISIN DE0005403901
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 866,92 796,53 904,39 865,07 809,85
    Nettogewinn (Mio) 65,77 60,13 58,01 60,07 57,31
    Gewinn/Aktie 9,66 8,71 8,46 8,64 8,10
    Dividende/Aktie 3,35 3,13 3,00 2,85 2,60
    Rendite (%) 3,46 3,67 2,93 2,77 2,56
    KGV 10,05 8,94 12,10 11,92 12,52
    KUV 0,78 0,67 0,79 0,83 0,89

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die CEWE Stiftung & Co. KGaA repräsentiert die europaweit größte konzernunabhängige Foto-Service-Gruppe. Die Gesellschaft ist vorwiegend im Markt der digitalen Dienstleistungen wie die Image-CD (CD-ROM vom Film), der Online-Photo-Service, das digitale Großfinishing und das DigiFilm-Konzept tätig. In den CEWE-Laboren werden jährlich mehr als zwei Mrd. Fotos verarbeitet und entwickelt. In Polen, Tschechien, der Slowakei sowie Norwegen und Schweden betreibt CEWE eine Multi-Channel-Retailing in Form von stationären Läden und Online-Shops. Die Tätigkeiten rund um die Fotoentwicklung ist im Segment "Fotofinishing" gebündelt. Das Segment "Einzelhandel" umfasst das Foto-Hardware-Geschäft (z. B. Kameras und Fotozubehör). Das Segment "Kommerzieller Online Druck" gründet auf der Firma Saxoprint, die 2012 übernommen worden war.

    Offizielle Webseite: https://www.cewe.de

    Aktionärsverteilung