Unternehmensprofil

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA repräsentiert die europaweit größte konzernunabhängige Foto-Service-Gruppe. Die Gesellschaft ist vorwiegend im Markt der digitalen Dienstleistungen wie die Image-CD (CD-ROM vom Film), der Online-Photo-Service, das digitale Großfinishing und das DigiFilm-Konzept tätig. In den CEWE-Laboren werden jährlich mehr als zwei Mrd. Fotos verarbeitet und entwickelt. In Polen, Tschechien, der Slowakei sowie Norwegen und Schweden betreibt CEWE eine Multi-Channel-Retailing in Form von stationären Läden und Online-Shops. Die Tätigkeiten rund um die Fotoentwicklung ist im Segment "Fotofinishing" gebündelt. Das Segment "Einzelhandel" umfasst das Foto-Hardware-Geschäft (z. B. Kameras und Fotozubehör). Das Segment "Kommerzieller Online Druck" gründet auf der Firma Saxoprint, die 2012 übernommen worden war.

Offizielle Webseite: www.cewe.de