CEWE
Aktuelle Nachrichten zu CEWE
dpa-AFX News zu CEWE
EQS-News: CEWE übernimmt weltweites Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris und verstärkt mit KODAK MOMENTS sein Marken-Portfolio (deutsch)
EQS-Adhoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA: CEWE vereinbart Erwerb des weltweiten Sofortfoto-Geschäfts von Kodak Alaris und verstärkt mit KODAK MOMENTS sein Marken-Portfolio (deutsch)
EQS-News: CEWE schließt Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck ab und stärkt Fokus auf profitables Wachstum im Fotofinishing (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|866,92
|796,53
|904,39
|865,07
|809,85
|Nettogewinn (Mio)
|65,77
|60,13
|58,01
|60,07
|57,31
|Gewinn/Aktie
|9,66
|8,71
|8,46
|8,64
|8,10
|Dividende/Aktie
|3,35
|3,13
|3,00
|2,85
|2,60
|Rendite (%)
|3,46
|3,67
|2,93
|2,77
|2,56
|KGV
|10,05
|8,94
|12,10
|11,92
|12,52
|KUV
|0,78
|0,67
|0,79
|0,83
|0,89
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die CEWE Stiftung & Co. KGaA repräsentiert die europaweit größte konzernunabhängige Foto-Service-Gruppe. Die Gesellschaft ist vorwiegend im Markt der digitalen Dienstleistungen wie die Image-CD (CD-ROM vom Film), der Online-Photo-Service, das digitale Großfinishing und das DigiFilm-Konzept tätig. In den CEWE-Laboren werden jährlich mehr als zwei Mrd. Fotos verarbeitet und entwickelt. In Polen, Tschechien, der Slowakei sowie Norwegen und Schweden betreibt CEWE eine Multi-Channel-Retailing in Form von stationären Läden und Online-Shops. Die Tätigkeiten rund um die Fotoentwicklung ist im Segment "Fotofinishing" gebündelt. Das Segment "Einzelhandel" umfasst das Foto-Hardware-Geschäft (z. B. Kameras und Fotozubehör). Das Segment "Kommerzieller Online Druck" gründet auf der Firma Saxoprint, die 2012 übernommen worden war.
Offizielle Webseite: https://www.cewe.de