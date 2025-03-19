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Church & Dwight

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WKN 864371
ISIN US1713401024
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,50 6,24 6,20 6,11 5,87
    Nettogewinn (Mrd) 0,96 0,90 0,74 0,59 0,76
    Gewinn/Aktie 4,01 3,71 3,04 2,39 3,09
    Dividende/Aktie 1,30 1,24 1,18 1,13 1,09
    Rendite (%) 1,32 1,25 1,41 1,08 1,15
    KGV 24,42 26,20 27,58 43,81 30,60
    KUV 3,61 3,79 3,29 4,20 3,92

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Church & Dwight Co., Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine breite Palette von Haushalts- und Körperpflegeprodukten sowie Spezialprodukte für die Produktion von Tier- und Lebensmitteln, Chemikalien und Reinigungsmitteln. Der Vertrieb von Verbraucherprodukten ist auf rund ein Dutzend bekannte Marken konzentriert. Dazu gehören ARM & HAMMER (Backpulver, Katzenstreu, Waschmittel, Teppichdesodorierungsmittel und andere Produkte auf Natronbasis), TROJAN (Kondome, Gleitmittel und Vibratoren), OXICLEAN (Fleckenentferner, Reinigungslösungen und Bleichmittel-Alternativen), SPINBRUSH (batteriebetriebene Zahnbürsten), FIRST RESPONSE (Testkits für Schwangerschaft und Eisprung) und NAIR (Enthaarungsmittel). Darüber hinaus gehören das Schmerzmittel ORAJEL zum Angebotsportfolio sowie das Waschmittel XTRA, L'IL CRITTERS/VITAFUSION (gummierte Nahrungsergänzungsmittel), BATISTE (Trockenshampoo), WATERPIK (Zahnseide und Duschköpfe) FLAWLESS (diverse Produkte) und ZICAM (Erkältungspräparate).

    Offizielle Webseite: https://www.churchdwight.com

    Aktionärsverteilung