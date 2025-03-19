Church & Dwight
Aktuelle Nachrichten zu Church & Dwight
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|6,50
|6,24
|6,20
|6,11
|5,87
|Nettogewinn (Mrd)
|0,96
|0,90
|0,74
|0,59
|0,76
|Gewinn/Aktie
|4,01
|3,71
|3,04
|2,39
|3,09
|Dividende/Aktie
|1,30
|1,24
|1,18
|1,13
|1,09
|Rendite (%)
|1,32
|1,25
|1,41
|1,08
|1,15
|KGV
|24,42
|26,20
|27,58
|43,81
|30,60
|KUV
|3,61
|3,79
|3,29
|4,20
|3,92
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Church & Dwight Co., Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine breite Palette von Haushalts- und Körperpflegeprodukten sowie Spezialprodukte für die Produktion von Tier- und Lebensmitteln, Chemikalien und Reinigungsmitteln. Der Vertrieb von Verbraucherprodukten ist auf rund ein Dutzend bekannte Marken konzentriert. Dazu gehören ARM & HAMMER (Backpulver, Katzenstreu, Waschmittel, Teppichdesodorierungsmittel und andere Produkte auf Natronbasis), TROJAN (Kondome, Gleitmittel und Vibratoren), OXICLEAN (Fleckenentferner, Reinigungslösungen und Bleichmittel-Alternativen), SPINBRUSH (batteriebetriebene Zahnbürsten), FIRST RESPONSE (Testkits für Schwangerschaft und Eisprung) und NAIR (Enthaarungsmittel). Darüber hinaus gehören das Schmerzmittel ORAJEL zum Angebotsportfolio sowie das Waschmittel XTRA, L'IL CRITTERS/VITAFUSION (gummierte Nahrungsergänzungsmittel), BATISTE (Trockenshampoo), WATERPIK (Zahnseide und Duschköpfe) FLAWLESS (diverse Produkte) und ZICAM (Erkältungspräparate).
Offizielle Webseite: https://www.churchdwight.com