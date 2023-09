Unternehmensprofil

Die Church & Dwight Co., Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine breite Palette von Haushalts- und Körperpflegeprodukten sowie Spezialprodukte für die Produktion von Tier- und Lebensmitteln, Chemikalien und Reinigungsmitteln. Der Vertrieb von Verbraucherprodukten ist auf rund ein Dutzend bekannte Marken konzentriert. Dazu gehören ARM & HAMMER (Backpulver, Katzenstreu, Waschmittel, Teppichdesodorierungsmittel und andere Produkte auf Natronbasis), TROJAN (Kondome, Gleitmittel und Vibratoren), OXICLEAN (Fleckenentferner, Reinigungslösungen und Bleichmittel-Alternativen), SPINBRUSH (batteriebetriebene Zahnbürsten), FIRST RESPONSE (Testkits für Schwangerschaft und Eisprung) und NAIR (Enthaarungsmittel). Darüber hinaus gehören das Schmerzmittel ORAJEL zum Angebotsportfolio sowie das Waschmittel XTRA, L'IL CRITTERS/VITAFUSION (gummierte Nahrungsergänzungsmittel), BATISTE (Trockenshampoo), WATERPIK (Zahnseide und Duschköpfe) FLAWLESS (diverse Produkte) und ZICAM (Erkältungspräparate).

Offizielle Webseite: www.churchdwight.com