Wer an amerikanische Konsumgüterunternehmen denkt, landet sehr schnell bei Konzernen wie Procter & Gamble. Die Aktie ist auch aufgrund ihrer Berechenbarkeit beliebt. Bestimmte Güter werden immer gekauft – und gebraucht. Und dann ist da ja noch eine regelmäßige Dividende, die Anleger zu dem Papier lockt. Im Schatten von Procter & Gamble tummeln sich aber noch andere Papiere, die mit durchaus beeindruckenden Werten als Ergänzung oder gar Alternative das eigene Depot aufwerten können. Aktien wie Church & Dwight beispielsweise.



Church & Dwight wird immer gebraucht

Das Unternehmen Church & Dwight profitiert an der Börse wie andere Konsumgüterkonzerne davon, dass bestimmte Produkte immer wieder gebraucht werden. Bei Church & Dwight sind es hauptsächlich Wasch- und Putzmittel, Katzenstreu, Backpulver sowie Deodorants, die regelmäßig in den amerikanischen Haushalten landen. Und dieses Geschäftsmodell zahlt sich aus. Gelingt 2025 ein Umsatzplus, wäre es das 30. Plus der Erlöse nacheinander. Und auch andere Zahlen sind in diesem Kontext sagenhaft.



Dividende seit 1901 und Mega-Kurswachstum bei Church & Dwight

Wenn es eine Sache gibt, auf die man sich bei der Aktie von Church & Dwight bis jetzt verlassen kann, dann ist es die Dividende. Seit 1901 zahlt das Unternehmen regelmäßig eine Ausschüttung an die Anleger, die seit über einem Jahrzehnt stetig steigt – zuletzt stieg die Quartalsdividende um vier Prozent auf 29 US-Cent je Aktie. In den letzten 15 Jahren betrug die Erhöhung sagenhafte 625 Prozent.

Ebenfalls beeindruckend ist die Kursentwicklung der Aktie. Über 20 Jahre betrachtet steigerte sich der Kurs langsam, aber sicher um weit über 1000 Prozent. Und es gibt wenig Gründe, die gegen ein weiteres Wachstum sprechen. Als defensives Investment kann sich die Aktie also auch neben Platzhirschen wie Procter & Gamble behaupten. Weitere Ausschüttungs-Highlights finden Sie übrigens ebenfalls im Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE.



