Dieses Portfolio von Warren Buffett ist nur wenigen bekannt. Doch wer einen genaueren Blick wagt, bemerkt, dass drei bekannte Tech-Aktien jüngst ordentlich abverkauft wurden

Warren Buffett (93) ist eigentlich nicht dafür bekannt, begeisterter Tech-Investor zu sein. Im Gegenteil: Das Orakel von Omaha setzt vor allem gerne auf Value-Aktien mit soliden Fundamentaldaten. Dennoch lässt er sich auch immer mal wieder gerne zu etwas wachstumsstarkem verleiten: So ist seine absolute Favoriten-Aktie Apple, die fast die Hälfte vom Berkshire Portfolio ausmacht.

Doch es gibt noch ein anderes, nicht ganz so bekanntes Portfolio von Warren Buffett, auf das sich ein Blick lohnt: Sein verborgenes Portfolio von New England Asset Management. Dabei handelt es sich um eine Tochtergesellschaft. Als Berkshire Hathaway 1998 die Rückversicherungsgesellschaft General Re übernahm, ging mit dieser auch New England Asset Management in Buffetts Besitz über. Derzeit ist New England in rund 103 US-Unternehmen investiert. Und ein Blick auf das Portfolio zeigt: Die Buffett-Tochter trennte sich jüngst von einigen bekannten Tech-Giganten.

Warren Buffetts verborgenes Portfolio verkauft massiv diese drei Tech-Aktien

Denn wie auch Berkshire Hathaway ist auch New England Asset Management dazu verpflichtet, vierteljährlich einen Einblick in das Portfolio gegenüber der amerikanischen Börsenaufsicht SEC gewähren. Die jüngste Offenlegung zeigt einen Einblick zum Stand des 30. Junis 2023. Und das zeigt: Drei große Tech-Giganten wurden ziemlich abverkauft. So wurde die Position von Microsoft um 16 Prozent reduziert. Der Bill-Gates-Konzern nimmt mit einer Gewichtung von 2,22 Prozent aber immerhin die sechst größte Position im Portfolio ein. Auch bei Buffetts Favorit Apple wurde ordentlich reduziert: um rund 29 Prozent! Apple nimmt nun 0,35 Prozent im Portfolio ein. Bei TSMC legte New England Asset Management noch einen drauf und reduzierte die Position um 45 Prozent, es nimmt nun 0,33 Prozent im Portfolio ein.

Doch das sind nicht die einzigen Tech-Aktien in diesem Portfolio. Zwar wurden im zweiten Quartal keine neuen Tech-Aktien hinzugekauft, sie wurden dafür unverändert im Portfolio belassen. So befindet sich dort außerdem noch Broadcom, Cisco, Texas Instruments, NXP Semiconductors, Qualcomm, IBM, Global Payments und Vanguard Technology Index Funds-ETF-Shares.

