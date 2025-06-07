Unternehmensprofil

Die Clorox Company produziert Verbrauchsgüter. Die Produkte werden hauptsächlich über Lebensmittel- und andere Einzelhandeslgeschäfte verkauft. Abnehmer dieser Produkte ist auch die Nahrungsmittelindustrie. Die Produkte werden in mehr als 90 Ländern, einschließlich den USA, verkauft.

Offizielle Webseite: https://www.thecloroxcompany.com