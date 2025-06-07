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Clorox

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WKN 856678
ISIN US1890541097
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,63 6,68 7,10 7,09 7,39
    Nettogewinn (Mrd) 0,71 0,68 0,82 0,29 0,16
    Gewinn/Aktie 5,79 5,07 6,56 2,26 1,21
    Dividende/Aktie 5,03 5,00 4,88 4,80 4,72
    Rendite (%) 5,42 5,13 4,06 3,52 2,97
    KGV 16,04 17,62 18,30 60,38 131,44
    KUV 1,55 1,79 2,09 2,39 2,67

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Clorox Company produziert Verbrauchsgüter. Die Produkte werden hauptsächlich über Lebensmittel- und andere Einzelhandeslgeschäfte verkauft. Abnehmer dieser Produkte ist auch die Nahrungsmittelindustrie. Die Produkte werden in mehr als 90 Ländern, einschließlich den USA, verkauft.

    Offizielle Webseite: https://www.thecloroxcompany.com

    Aktionärsverteilung