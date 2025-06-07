Clorox
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H T
WKN 856678
ISIN US1890541097
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Clorox
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|7,63
|6,68
|7,10
|7,09
|7,39
|Nettogewinn (Mrd)
|0,71
|0,68
|0,82
|0,29
|0,16
|Gewinn/Aktie
|5,79
|5,07
|6,56
|2,26
|1,21
|Dividende/Aktie
|5,03
|5,00
|4,88
|4,80
|4,72
|Rendite (%)
|5,42
|5,13
|4,06
|3,52
|2,97
|KGV
|16,04
|17,62
|18,30
|60,38
|131,44
|KUV
|1,55
|1,79
|2,09
|2,39
|2,67
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Clorox Company produziert Verbrauchsgüter. Die Produkte werden hauptsächlich über Lebensmittel- und andere Einzelhandeslgeschäfte verkauft. Abnehmer dieser Produkte ist auch die Nahrungsmittelindustrie. Die Produkte werden in mehr als 90 Ländern, einschließlich den USA, verkauft.
Offizielle Webseite: https://www.thecloroxcompany.com