Die Dividendensaison ist größtenteils vorbei und dennoch können Anleger im Juli nochmal richtig abkassieren. Dafür haben wir einige interessante Dividendenrenditen von zum Teil bis zu 9,51 Prozent gefunden. Auf welche spannenden Aktien sich Dividendenjäger im Juli freuen können.

Es gibt aus unserer Sicht 17 ausgewählte Aktien, die im Juli eine gute Dividende zahlen. Insgesamt sind es noch viel mehr Unternehmen, welche ihre Anleger im Juli mit Dividenden verwöhnen. Doch aufgrund der Fülle an Aktien, haben wir einige vielversprechende ausgewählt. In diesem Artikel finden Sie also eine Liste mit 17 Aktien, die im Juli eine gute Dividende zahlen.

Diese Aktien zahlen unter Anderem im Juli eine gute Dividende

Aktie Dividendenrendite ex-Datum Anzahl Auszahlungen pro Jahr Bank of Nova Scotia 6,38% 04.07. 4 Campbell Soup 3,20% 05.07. 4 Cisco Systems 3,01% 05.07. 4 Comcast 2,65% 03.07. 4 CropEnergies 4,57% 12.07. 1 Enagas 9,51% 04.07. 2 Enel 6,35% 24.07. 2 Fielmann 3,10% 14.07. 1 GAP 6,73% 03.07. 4 Hornbach Holding 3,40% 10.07. 1 Iberdrola 3,87% 07.07. 2 Main Street Capital 7,27% 06.07. 12 McCormick 1,63% k.A. 4 Pernord Ricard 2,08% 05.07. 2 Porsche Holding 4,68% 03.07. 1 Ströer 5,06% 06.07. 1 Transalta Renewables 8,43% 13.07. 12

Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im Juli. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im Juli gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.

Aktien mit guter Dividende im Juli

Am meisten Dividende aus dieser Liste zahlt das spanische Unternehmen Enagas mit 9,51 Prozent. Wie der Name bereits vermuten lässt ist Enagas auf das Geschäft mit Erdgas, aber auch auf LNG spezialisiert. Zudem befindet sich die Aktie aktuell in einem Aufwärtstrend und weist ein KGV von etwa 16 auf.

Ebenfalls gute Dividenden zahlt das auf erneuerbare Energien spezialisierte Unternehmen Transalta Renewables. Hier achten Anleger aber darauf, dass die Dividendenrendite in Höhe von 8,43 Prozent monatlich ausgezahlt wird und die Dividende im Juli anteilig bei einem Zwölftel liegt.

Ebenfalls interessant mutet die Dividende des amerikanischen Bekleidungsunternehmen GAP an. Zwar sieht der Aktienchart aktuell nicht so schön aus, aber Anleger erhalten im Juli die Quartalsdividende von 6,73 Prozent.

Und was ebenfalls auffällt: Im Juli zahlen auch sehr viele deutsche Aktien ihre Dividende:

Deutsche Dividendenrenditen im Juli

Im Juli zahlen tatsächlich auch einige deutsche Aktien erkleckliche Dividenden. So bietet CropEnergies 4,57 Prozent Dividendenrendite. Allerdings befindet sich die Aktie des Anbieters für Bioethanol in einem stabilen Abwärtstrend, sodass Anleger sich die Situation nochmal genau ansehen.

Zudem bezahlen aber mit Fielmann (3,10 Prozent Dividendenrendite), Hornbach Holding (3,40 Prozent), Porsche SE (4,68 Prozent) und Ströer (5,06 Prozent) noch weitere deutsche Aktien aus dem MDAX und DAX eine gute Dividende im Juli.

